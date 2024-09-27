Более трети россиян облегчают себе работу с помощью ИИ

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что на работе россияне чаще всего используют ИИ для правки или написания текстов (65%), генерации картинок (51%) или поиска информации в интернете (40%). Реже ИИ применяют для обработки аудиозаписей (17%), видеороликов (16%) или для создания с программного кода (8%). Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Более двух третей (68%) не считают ИИ незаменимым инструментом в работе и способны спокойно справляться без него. Пятая часть опрошенных отметили, что применение ИИ сильно экономит им время (18%), и лишь 6% не представляют, как выполнять работу без помощи искусственного интеллекта.

Только половина опрошенных смогли самостоятельно разобраться с тем, как использовать ИИ в работе. Еще четверть (31%) были вынуждены смотреть обучающие ролики, а примерно десятая часть активных пользователей (11%) не смогла разобраться в ИИ-сервисах без посторонней помощи – им потребовалось дополнительное обучение.

По большей части, россияне не скрывают перед коллегами и знакомыми, что могут решать задачи с помощью ИИ (71%), при этом 20% молчат, так как боятся выговора или порицания. Интересно, что каждый десятый опрошенный активно позиционирует решение тех или иных задач ИИ как продукт собственной интеллектуальной деятельности. Чуть больше четверти россиян сталкиваются с осуждением из-за того, что используют ИИ на рабочем месте (26%), и почти столько же респондентов наоборот – получают одобрение и просьбы от своих коллег обучить их работе с искусственным интеллектом (28%).

Cреди тех, кто не использует ИИ для работы, 25% не знают, с чего начать, 24% опасаются, что программа допустит глупые ошибки, за которые будет стыдно, а еще для 18% не существует такого ИИ, который способен решить их задачи на работе.

Опрос проводился в середине сентября 2024 г. методом онлайн-анкетирования среди 1229 россиян. География - Россия, города-миллионники.