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«Хекслет» обновил айдентику и позиционирование бренда

Компания создала бренд-платформу впервые за 12 лет. Были разработаны новое позиционирование, брендбук и обновленный дизайн сайта. В создании фирменного стиля приняли участие специалисты диджитал-студии REBOOT. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Онлайн-школа программирования «Хекслет» была создана в 2012 году. Основная специализация компании – обучение айтишников с разным уровнем подготовки. Ежемесячно обучение в Хекслете проходят более 17 тыс. пользователей. Онлайн-школа переходит от автоматизированного обучения к взаимодействию со студентами через наставников. Хекслет не планирует выходить за рамки обучения в сфере информационных технологий. Студентам онлайн-школы будут доступны продукты для разработчиков разных уровней.

Чтобы сохранять свои позиции в условиях высококонкурентного edtech-рынка, впервые за 12 лет была разработана бренд-платформа и обновлена айдентика бренда.

«"Хекслет" — онлайн-школа с многолетней историей и невероятно душевным комьюнити. Планируя редизайн, мы понимали, что не хотим кардинальных изменений. Наша главная задача – сделать бренд более консистентным, понятным аудитории и узнаваемым. В обновленном бренде мы отразили и структурировали весь внутренний опыт Хекслета, накопленный за 12 лет работы», – сказала бренд-лид «Хекслета» Ярославна Поздникина.

Исследовательская часть заняла около пяти месяцев. В основу нового позиционирования легло стремление «Хекслета» предоставлять знания и поддержку, которые необходимы студентам для качественных перемен в жизни. Для разработки айдентики была привлечена диджитал-студия REBOOT (саббренд SETTERS).

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«Аудитория "Хекслета" состоит в основном из людей технического склада ума, которые предпочитают лаконичный дизайн ярким креативным решениям. Мы стремились разработать современную и одновременно долговечную айдентику, подчеркивающую узкую специализацию школы и её основательный подход к обучению», – сказал арт-директор REBOOT Сергей Борцов.

За свойственную айтишникам упорядоченность и логику мышления отвечает фирменная модульная сетка. Преемственность бренда нашла отражение в палитре и паттерне из ромбов – ключевом элементе логотипа Хекслета. Фирменные иллюстрации также получили развитие: новый стиль выполнен в векторном графичном стиле в духе американских газетных иллюстраций 60-70х годов.

К работе над бренд-платформой активно привлекались студенты – их опрашивали и интервьюировали на этапе выбора концепции нового дизайна. Фотографии реальных студентов и выпускников также были интегрированы в фирменный стиль, чтобы отразить смену позиционирования с образовательной платформы для самостоятельного обучения на школу с наставниками и персонализированным подходом.

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