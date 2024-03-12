ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Белоруссии договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

ГК «Солар» и Оперативно-аналитический центр при Белоруссии (ОАЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в области обмена информацией и опытом по противодействию киберугрозам. Стороны ожидают, что партнерство укрепит усилия стран по обеспечению международной киберустойчивости. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

В рамках взаимодействия ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте РБ будут обмениваться статистическими, аналитическими и справочными материалами, представляющими взаимный интерес, а также практическим опытом работы. В плане совместных активностей также обозначены разработка методических материалов и рекомендаций, проведение консультаций, семинаров и конференций по различным аспектам защиты информации: в том числе борьбе с компьютерными атаками и утечками по вине внутренних нарушителей и др. Деятельность по защите от утечек информации является одним из ближайших направлений работы.

«В современных реалиях, когда формирование киберустойчивости выходит за пределы отдельных стран и становится общемировым трендом, крайне важно формировать пул межнациональных компетенций по борьбе с цифровыми угрозами. Мы высоко ценим доверие, оказанное Республикой Беларусь в лице ОАЦ, и рады стать одним из первых его партнеров в этом направлении. Уверен, что многолетний опыт комплексного подхода к кибербезопасности, который применяет «Солар», поможет ОАЦ построить национальную систему кибербезопасности на всех уровнях, включая органы власти, КИИ и коммерческие организации», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Одним из ключевых источников аналитики для ОАЦ при Президенте РБ станет центр исследования киберугроз Solar 4RAYS. Результаты анализа обширного массива данных о киберугрозах и кейсов расследований позволят предоставлять рекомендации по реагированию и защите, максимально учитывающие актуальные для партнера киберриски, и таким образом повышать уровень киберустойчивости организаций страны.

ОАЦ при Президенте РБ, который реализует функции независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также осуществляет международное сотрудничество по вопросам противодействия киберугрозам, уже имеет опыт работы с ГК «Солар». Две недели назад центр выдал положительное заключение о соответствии DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Белоруссии.

«Мы рады началу полномасштабного сотрудничества с ГК «Солар». В условиях постоянно усложняющихся кибератак как никогда важен международный обмен компетенциями и наличие партнера, имеющего обширный опыт защиты объектов, вызывающих наибольший интерес злоумышленников. Особенно значимо для нас, что «Солар» обладает уникальным массивом экспертизы и аналитики по обеспечению безопасности систем госуправления, крупнейшей телеком-инфраструктуры, КИИ», — сказал Сергей Жерносек, заместитель начальника ОАЦ.

«Солар» имеет опыт взаимодействия и с другими белорусскими организациями. В начале 2023 г. компания проводила обучающий интенсив по кибербезопасности, в том числе практические кибертренировки по защите инфраструктуры и реагированию на типовые хакерские атаки. Организатором мероприятия выступал Международный центр образования Республиканского унитарного предприятия «Национальный центр обмена трафиком». В интенсиве приняли участие более 20 представителей предприятий и компаний из банковской и химической отраслей, представители операторов электросвязи и профильных вузов, сферы ритейла, производители решений в области информационной безопасности.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.