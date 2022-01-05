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Миллионы людей внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты

Жители Казахстана лишились мобильного интернета и мессенджеров на фоне массовых протестов, вызванных радикальным ростом цен на топливо. В некоторых городах нет даже мобильной связи. Операторы заявляют, что в происходящем виноваты «компетентные органы Казахстана», и что все происходит по независящим от них причинам. Перебои с интернетом были и в Белоруссии во время президентских выборов, тоже спровоцировавших недовольство населения, массовые протесты и столкновения с полицией.

Ни интернета, ни связи

В Казахстане внезапно начались повсеместные перебои с интернетом и мессенджерами, а некоторых крупных городах – и с мобильной связью. Как пишет местное издание «Vласть», это напрямую связано с массовыми протестами, охватившими всю страну на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ.

Проблемы с доступом в Сеть сперва затронули только жителей Алма-Аты, но затем распространились и на другие крупные населенные пункты Казахстана. На момент публикации материала не было достоверно известно, сколько людей остались без связи с внешним миром. По данным портала CountryMeters, всего в стране проживает немногим более 19,25 млн человек, почти 1,535 млн из которых живут в Алма-Ате.

В Казахстане не работают как обычные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, так и защищенные, например, Signal. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителей операторов Beeline и Kcell, перебои с интернетом и доступом к мессенджерам происходят «по независящим от них причинам».

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«Согласно п. 1-2 ст. 41-1 Закона Республики Казахстан “О связи” сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности», — сообщили представители Kcell. Кто именно подразумевается под «компетентными органами», они уточнять не стали.

Как сообщает «Vласть», в Алма-Ате блокировка интернета и мессенджеров началась поздним вечером 4 января 2022 г. по местному времени (около 19:00 по Москве). Периодически местные жители лишаются и просто мобильной связи. Аналогичная ситуация складывается и в Нур-Султане – столице республики, ранее известной под названием Астана. Население города превышает 1,13 млн человек.

Причины протестов

Перебои с интернетом, мобильной связью и доступом к мессенджерам происходят одновременно с массовыми протестами из-за резкого роста цен на газ. Есть ли связь между этими явлениями, власти Казахстана и местные операторы связи на 9:00 5 января 2022 г. не сообщали.

Газ для жителей республики подорожал с 1 января 2022 г. С этого дня он стоит 120 тенге за литр (около 20,3 руб. по курсу на 5 января 2022 г.), хотя еще в декабре 2021 г. тот же объем оценивался в 60 тенге (10,15 руб.).

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Двукратное подорожание топлива моментально вызвало недовольство населения. Казахстан охватили сперва митинги, а затем и различные акции протеста. В частности, недовольные граждан перекрыли дороги в Актау и Жанаозене Мангистауской области Казахстана.

Неудавшаяся попытка урегулирования

Народные волнения в Казахстане начались 2 января 2022 г. Первыми на них отреагировали владельцы автозаправок Мангистауской области. После двух дней митингов и акций протестов они снизили цены на сжиженный газ до 85-90 тенге (14,4-15,2 руб.) за литр. Участники митингов заявили, что этого недостаточно.

4 января 2022 г. протесты в стране поддержали работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Атырауской области. Как пишет издание «Ак Жайык», они прекратили работу и устроили стихийный митинг.

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Облака

К вечеру 4 января 2022 г. протесты переросли в повсеместные столкновения с полицией. Стычки зафиксированы в Алма-Ате, Актау, Таразе и ряде других городов Казахстана. Точное количество протестующих не установлено.

По примеру Белоруссии

Ситуация с отключением интернета в Казахстане напоминает случай в Белоруссии, когда в августе 2020 г. на всей ее территории жители и гости страны были лишены возможности выхода в Сеть. CNews сообщал, что доступ в интернет был отключен с ведома властей и был напрямую связан с президентскими выборами, проходившими на тот момент.

Блокировка Сети в Белоруссии была начата 9 августа 2020 г. в 9 утра по Москве, именно в день выборов президента страны. Победу одержал Александр Лукашенко, с чем белорусы были крайне не согласны.

В Белоруссии начались массовые протесты, и в этот же день в стране пропал доступ к тысячам веб-сайтов, от малоизвестных, до крупнейших, включая Facebook, Twitter, YouTube и даже просто поисковый сервис Google. Мессенджерам тоже досталось – из строя вышли Telegram, WhatsApp и Viber. Никаких исключений не было – блокировались даже новостные СМИ.

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Внедрения

Неработоспособность интернета в Белоруссии продолжалась до 11 августа 2020 г. Александр Лукашенко заявил, что причиной блокировки стала вовсе не блокировка по решению властей страны, а массовая кибератака из-за рубежа. «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – сказал он.

Однако изданию Bloomberg удалось доказать, что доступ в интернет был закрыт именно по решению властей Белоруссии. Эксперты издания выяснили, что блокировка была осуществлена при помощи специализированного оборудования американской компании Sandvine, закупленного еще в 2018 г. в рамках контракта на $2,5 млн.

По информации Bloomberg, заказчиком «железа» для блокировки интернета является Белорусский национальный центр обмена трафиком (НЦОТ). Организация управляет интернет-сетями всей страны.

Эльяс Касми

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