Разделы

ПО Безопасность
|

От кадров до инфраструктуры: «Солар» расширяет присутствие на кубинском рынке кибербезопасности

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписала меморандум о сотрудничестве с кубинскими организациями – ИT-компанией ETI и национальным телеком-оператором ETECSA. Стороны планируют создавать и развивать проекты по подготовке кадров в области информационной безопасности, а также обмениваться опытом и экспертизой по развертыванию защищенной инфраструктуры национального масштаба. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

ETI – это дочерняя компания государственного концерна биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере кибербезопасности, облачной ИТ-инфраструктуры, разработке ПО и сервисов ЦОД-центров.

ETECSA – это единственный оператор связи на Кубе, который предоставляет сервис фиксированной, мобильной связи, передачи данных и интернета. Компания также занимается цифровизацией государственных сервисов, услугами по аренде виртуальных серверов, консалтингом и не только. Оператор обеспечивает свыше 7,5 миллионов человек интернетом и услугами связи и включает в себя более 400 точек продаж, свыше 430 телефонных сервисных точек и более чем 31 тыс. телекоммуникационных агентов.

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
безопасность

Куба — перспективный рынок с высоким запросом на цифровую трансформацию и защиту критической инфраструктуры. В контур планируемого сотрудничества с кубинскими компаниями в сфере ИТ и телекоммуникаций вошли инициативы в сфере кибербезопасности. Партнеры обозначили ряд приоритетных направлений: практическая подготовка специалистов по кибербезопасности, развитие инфраструктуры ИБ и обмен опытом по построению системы кибербезопасности национального уровня.

«Подписание меморандума с ETI и ETECSA — важный шаг в реализации стратегии ГК «Солар» по укреплению международного сотрудничества в сфере кибербезопасности. Совместно с партнерами сосредоточимся на развитии инициатив по внедрению российских ИБ-технологий и подготовке кадров, которые в перспективе повысят устойчивость Кубы к киберугрозам. Мы последовательно расширяем взаимодействие с бизнес-кругами в регионе: в 2024 году мы заложили основу партнерства с Segurmatica, а теперь закрепляем наши позиции благодаря сотрудничеству с ключевыми игроками кубинского ИТ- и телеком-рынка», — Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Российский хакер построил сеть репозиториев с вредоносным ПО для взлома собственных коллег

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще