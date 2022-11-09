Российские разработчики ПО просят разрешения торговать с иностранцами в криптовалюте

Экспорт российского программного обеспечения могут перевести на криптовалютный расчет, чтобы избежать проблем с трансграничными платежами – по крайней мере, об этом мечтают сами разработчики. У властей они также просят отменить валютный контроль для ИТ-компаний и начать субсидировать их в валюте «дружественных государств».



Бесконтрольный экспорт

Российским ИТ-компаниям могут разрешить расплачиваться с заграничными покупателями криптовалютой. С таким предложением выступили представители ассоциации разработчиков отечественного ПО «Руссофт». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на новую дорожную карту по поддержке экспорта софта.

Расчеты в криптовалюте хотят легализовать, чтобы избежать ограничений при оплате товара зарубежными заказчиками. Помимо этой меры предлагается подумать об использовании альтернативных платежных решений, в том числе путем установки экспериментальных правовых режимов, пишут разработчики в документе. Кроме того они просят власти отменить для них валютный контроль.

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Член правления «Руссофта», председатель совета директоров ИТ-компании «Серчинформ» Лев Матвеев уточнил изданию, что валютный контроль – «это устаревший механизм, неактуальный в текущей ситуации», так как ИТ не похожа на другие отрасли экономики. Так, главная особенность экспорта ПО в том, что продукты физически не пересекают границ и не имеют кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

«Поэтому для нашей отрасли можно отменить валютный контроль в формате ЭПР», – объяснил Матвеев.

Ответственными за подготовку и реализацию нормативных актов и заключение международных соглашений могут назначить Центробанк, Минцифры, МИД и Минпромторг, следует из текста дорожной карты.

Почему потребовались такие меры

Как объяснил «Ведомостям» председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, из-за экономических ограничений компании столкнулись с серьезными проблемами в трансграничных переводах. По его мнению, криптовалюта может помочь преодолеть этот барьер, так как не имеет страны происхождения.

«Возможность использования криптовалют в расчетах не решит всех проблем экспорта ПО», – не соглашается с коллегой партнер Б1 Сергей Никитчук. Дело в том, что ПО сразу создают либо под международный рынок, либо под локальный, и поэтому быстро вывести российские продукты за границу и добиться высокого спроса не получится. Кроме того, платежи в криптовалюте не смогут позитивно повлиять на спрос, так как этот вид платежей массовому рынку еще недоступен, полагает Никитчук.

Кредиты в «дружественной» валюте

Просьбами разрешить криптовалютные расчеты и отменить валютный контроль разработчики ПО не ограничились. Авторы дорожной карты предложили предоставлять российским компаниям субсидии и кредиты в валюте дружественных и нейтральных государств – видимо, в юанях. Имеются в виду в том числе субсидии на локализацию отечественных программных продуктов.

В качестве других мер поддержки ИТ-отрасли рекомендуется установить преференции по закупкам для российского ПО с помощью «финансовой и нефинансовой мотивации партнеров» и создать государственно-частные или совместные предприятия с партнерами из дружественных стран по оказанию цифровых услуг заграничным заказчикам.

Когда создали дорожную карту

Обсуждать меры поддержки отечественного экспорта ПО начали еще на ПМЭФ-2022, когда Министр цифрового развития Максут Шадаев попросил оформить все предложения в виде законченного документа.

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Дорожную карту направили в ведомство в августе 2022 г., но обсуждение «застопорилось» из-за необходимости выделения из казны денег, говорит собеседник «Ведомостей». Источники финансирования мер пока под вопросом.

В аппарат куратора ИТ-отрасли вице-премьера Дмитрия Чернышенко письмо еще не поступало.

Активной поддержки инициатива не нашла, говорят собеседники издания. Консультации Минцифры по дорожной карте с Российским фондом развития информационных технологий, Российским экспортным центром и другими структурами пока поставлены на паузу «из-за ситуации в экономике».

Как уже поддерживают экспорт

Для продвижения отечественных ИТ-решений за рубежом в дружественных странах в феврале 2022 г. в рамках второго пакета мер господдержки ИТ-отрасли, утвержденного Главой правительства Михаилом Мишустиным создана служба «цифровых атташе», работой которых занимаются Минцифры и Минпромторг.

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Институт российских «цифровых атташе», уверены регуляторы до начала СВО, должен быть актуален в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Южной Америке. Кроме Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи также рассматривалиГермания.

К маю 2022 г. после опроса 171 софтверной компании аналитиками «Руссофт» выяснилось, что те переориентируют экспорт на «дружественные страны». Доля желающих выйти на новые рынки в Южной и Восточной Азии в 2022 г. выросла с 5,3% в 2021 г. до 9,6%. Вырос интерес к Индии – с 2,4% до 7,2%

В июне 2022 г. стало известно, что власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке. Тем не менее, выяснилось, что из-за санкций отечественные разработчики ПО потеряют до 300 млрд руб. в 2022 г. после сильного сокращения экспорта российских решений.