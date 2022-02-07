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Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира

В рамках реализации мероприятий «второго пакета» мер поддержки ИТ-отрасли в России будет создана служба «цифровых атташе». В 2022 г. они начнут работать в 16 странах мира. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Соглашение об этом подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

«Мероприятия по формированию института “цифровых атташе” предусмотрены “вторым пакетом” мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденным Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 г. “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах – Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – в 2024 г. до 28 стран присутствия», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По оценкам экспертов, институт «цифровых атташе», как действенный инструмент для развития экспорта отечественных ИТ-решений, востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки.

Среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

В соответствии с документом, Минцифры будет отвечать за подбор специалистов службы «цифровых атташе». Ведомство уже объявило конкурс на замещение должностей в торговых представительствах России за рубежом.

«Инициатива по созданию службы “цифровых атташе” была предложена представителями ИТ-отрасли в рамках подготовки “второго пакета” мер поддержки. Цифровые атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли. И, конечно, базовые требования к кандидатам – это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания», – сказал заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

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Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах.

«Реализация соглашения будет содействовать улучшению условий для развития российского экспорта информационных технологий, а также формированию кадрового резерва специалистов для последующего направления в торговые представительства. Полагаем, такое решение позволит обеспечить комплексную поддержку российских компаний в продвижении на зарубежных рынках отечественных ИТ-продуктов, а также качественное взаимодействие с крупнейшими международными ИТ-компаниями в рамках глобальной «цифровой» повестки», – отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

В компетенциях РФРИТ – обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями.

«Важным элементом стратегии фонда является экспорт российских ИТ-решений. Мы находимся в постоянном диалоге с компаниями и видим их запрос на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках. Со своей стороны мы организуем работу по обучению и адаптации перспективных кадров для службы цифровых атташе», – сказал генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

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