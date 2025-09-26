Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

«Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области

«Группа Астра» сообщила о заключении соглашения с Министерством образования и науки Амурской области. Представителем разработчика стал директор департамента развития и продаж в образовании Роман Борисов, а подписантом от ведомства — первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Документ призван способствовать масштабному ИТ-импортозамещению в учебных учреждениях региона и знаменует продолжение их сотрудничества с компанией.

С заключением соглашения, как ожидают в «Группе Астра», взаимодействие его участников выйдет на качественно новый уровень: стороны официально утвердили не только дорожную карту сотрудничества, но и обучение работе с ОС Astra Linux во всех школах региона. Приоритетным направлением работы станет содействие в создании организационных механизмов, которые помогут оснастить операционной системой Astra Linux классы для занятий по профильным предметам, и курсов, обучающих применению отечественных ИТ-продуктов. Кроме того, планируется обсудить основные направления реализации учебных планов и программ, связанных с использованием Astra Linux и других продуктов вендора, а также рассмотреть возможность разработки и проведения практических семинаров, форумов и других мероприятий, на которых можно освоить отечественный софт и ИБ-технологии. И наконец, еще одним важным аспектом сотрудничества станет участие школьников и студентов ИТ-направлений в некоторых международных олимпиадах.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Вместе с Министерством образования и науки партнерами «Группы Астра» стали три вуза Амурской области: Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет и Амурская государственная медицинская академия. Они присоединились к программе «Астра-университет» и начнут обучать своих преподавателей работе с ОС Astra Linux, чтобы впоследствии те могли учить студентов грамотно применять и развивать российское ПО.

В ноябре 2024 г. все школы Амурской области начали постепенно переходить на российское программное обеспечение. Неотъемлемой частью миграции стало обучение общего штата педагогов региона работе с Astra Linux. Также важным шагом в развитии ИТ-образования на Амуре послужило открытие авторизованного учебного центра в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ). Центр будет готовить специалистов как для государственных структур, так и для бизнеса, уделяя особое внимание агропромышленному сектору. Уже сейчас более чем в 10 сельскохозяйственных предприятиях региона трудятся выпускники ДальГАУ. Получая студентов с высоким уровнем компетенций, эти предприятия также смотрят в сторону импортозамещения своих систем и процессов на программные продукты «Группы Астра». В планах Амурского региона — открытие центра дополнительного профобразования на платформе Knomary TMS (продукт «Группы Астра») для адаптации, обучения, оценки и карьерного развития сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще