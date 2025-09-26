«Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области

«Группа Астра» сообщила о заключении соглашения с Министерством образования и науки Амурской области. Представителем разработчика стал директор департамента развития и продаж в образовании Роман Борисов, а подписантом от ведомства — первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Документ призван способствовать масштабному ИТ-импортозамещению в учебных учреждениях региона и знаменует продолжение их сотрудничества с компанией.

С заключением соглашения, как ожидают в «Группе Астра», взаимодействие его участников выйдет на качественно новый уровень: стороны официально утвердили не только дорожную карту сотрудничества, но и обучение работе с ОС Astra Linux во всех школах региона. Приоритетным направлением работы станет содействие в создании организационных механизмов, которые помогут оснастить операционной системой Astra Linux классы для занятий по профильным предметам, и курсов, обучающих применению отечественных ИТ-продуктов. Кроме того, планируется обсудить основные направления реализации учебных планов и программ, связанных с использованием Astra Linux и других продуктов вендора, а также рассмотреть возможность разработки и проведения практических семинаров, форумов и других мероприятий, на которых можно освоить отечественный софт и ИБ-технологии. И наконец, еще одним важным аспектом сотрудничества станет участие школьников и студентов ИТ-направлений в некоторых международных олимпиадах.

Вместе с Министерством образования и науки партнерами «Группы Астра» стали три вуза Амурской области: Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет и Амурская государственная медицинская академия. Они присоединились к программе «Астра-университет» и начнут обучать своих преподавателей работе с ОС Astra Linux, чтобы впоследствии те могли учить студентов грамотно применять и развивать российское ПО.

В ноябре 2024 г. все школы Амурской области начали постепенно переходить на российское программное обеспечение. Неотъемлемой частью миграции стало обучение общего штата педагогов региона работе с Astra Linux. Также важным шагом в развитии ИТ-образования на Амуре послужило открытие авторизованного учебного центра в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ). Центр будет готовить специалистов как для государственных структур, так и для бизнеса, уделяя особое внимание агропромышленному сектору. Уже сейчас более чем в 10 сельскохозяйственных предприятиях региона трудятся выпускники ДальГАУ. Получая студентов с высоким уровнем компетенций, эти предприятия также смотрят в сторону импортозамещения своих систем и процессов на программные продукты «Группы Астра». В планах Амурского региона — открытие центра дополнительного профобразования на платформе Knomary TMS (продукт «Группы Астра») для адаптации, обучения, оценки и карьерного развития сотрудников.