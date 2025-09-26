Разделы

Бурдуковская Елена


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области 1
20.11.2024 Учителя всех школ Амурской области будут работать на ОС Astra Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бурдуковская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 721 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1975 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 269 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 28 1
НКТ - Р7-Офис 446 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 597 1
Microsoft Windows 16148 1
Linux OS 10663 1
Кочергина Татьяна 1 1
Алешкова Александра 12 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 221 1
Россия - ДФО - Амурская область 815 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 310 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4179 1
Образование в России 2492 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 34 1
