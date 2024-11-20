Учителя всех школ Амурской области будут работать на ОС Astra Linux

Все школы Амурской области постепенно переходят с Windows на ОС Astra Linux — флагман российского производителя инфраструктурного ПО «Группы Астра». Первый этап уже завершен — отечественная операционная система предустановлена на 6000 автоматизированных рабочих мест (АРМ) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечена корректная работа унаследованного ПО и ИТ-периферии. Это только 25% АРМ, до конца 2025 г. планируется импортозаместить все 100%. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Неотъемлемой частью миграции на российское программное обеспечение станет обучение общего штата педагогов Амурской области работе с Astra Linux с целью помочь быстрее освоить новую ОС. В регионе 293 школы, в них заняты свыше 7,5 тыс. учителей. Учитывая, что они обладают компетенциями для работы только с зарубежной операционной системой, Минобрнауки Амурской области выступило с инициативой обучить и сертифицировать преподавателей всех общеобразовательных учебных заведений в регионе по линейке курсов OC Astra Linux и заключило с «Группой Астра» соответствующее соглашение в рамках проекта «Астра-школа».

Согласно достигнутым договоренностям будет действовать система наставничества для максимально комфортного перехода учителей на новый софт. Одним из главных помощников в освоении Астра Linux станет центр цифрового образования детей (ЦЦОД) «IT-куб» в Благовещенске. В нем учителя Приамурья уже получают методическую помощь, координационную и консультационную поддержку на всем пути изучения российского программного продукта и работы с ним.

В рамках соглашения разработана дорожная карта по взаимодействию сторон, включающая мероприятия по трем направлениям сотрудничества: обучение учителей основам работы с ОС Astra Linux и пакетом приложений «Р7-Офис», передача дистрибутива ОС Astra Linux в образовательные организации Амурской области и реализация совместных практико-ориентированных программ.

В начале ноября 2024 г. было проведено первое из намеченных в дорожной карте мероприятий — двухдневный обучающий вебинар, организованный «Группой Астра» и российским разработчиком офисного ПО «Р7-Офис». Целью вебинара стало знакомство учителей с операционной системой Astra Linux и офисным пакетом «Р7-Офис» в рамках импортозамещения программного обеспечения в учебных заведениях общего образования в Амурской области. Мероприятие охватило около 1500 педагогических работников из всех школ региона. Следующий этап проекта стартует 21 ноября 2024 г., он предполагает самостоятельное дистанционное обучение учителей по программам «AL — 1701S. Операционная система Astra Linux Special Edition 1.7 для пользователей» и «Р7-Офис. Базовый курс».

«Амурская область стала еще одним регионом, в котором образовательные учреждения будут работать на российских ИТ-решениях. Мы понимаем, как непросто перестроиться психологически, а также быстро научиться работать на новом ПО, отказавшись от привычного софта, поэтому будем оказывать всестороннюю поддержку всем учителям в ходе обучения. Для нас принципиально важно, чтобы оно прошло на высшем уровне, т. к. результат повлияет на образовательный процесс в каждой школе Амурской области. Наработанный опыт мы планируем масштабировать и в других регионах», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Система образования Амурской области выбрала курс на импортозамещение. Именно поэтому мы решили перевести все свои школы на одну из самых производительных и безопасных операционных систем в России — Astra Linux — и обучить педагогический состав региона работе с данной ОС и совместимыми с ней офисными приложениями «Р7-Офис». Первый шаг в этом направлении уже сделан: в начале ноября состоялся вебинар, слушатели которого познакомились с ИТ-решениями «Группы Астра» и компании «Р7-Офис», — отметила Елена Бурдуковская, заместитель министра образования и науки Амурской области, курирующая цифровизацию.

«Как представители центра компетенций по переводу школ на отечественное ПО, мы понимаем, что перед нами стоит важная и интересная задача, и, чтобы ее решить максимально успешно, придерживаемся дорожной карты. До конца 2024 г. проведем полный анализ оборудования в учебных заведениях Приамурья, а также кадрового состава. Затем у каждого муниципалитета и школы появятся свои даты и сроки перехода на новый софт. В рамках дорожной карты учителя уже познакомились с отечественным ПО. Впереди – полноценная учеба и запуск системы тьюторства», – отметила Татьяна Кочергина, руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске.