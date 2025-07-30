«К2Тех» и Knomary совместно улучшают решение для автоматизации HR- и бизнес-процессов

В портфель решений «К2Тех» вошла система «Целеполагание», разработанная для автоматизации процессов постановки, контроля и анализа целей в организациях. Теперь клиенты «К2Тех» смогут оптимизировать рутинные действия, что позволит сделать бизнес-процессы прозрачнее и с помощью внедренного в систему ИИ — уменьшить вероятность связанных с человеческим фактором ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ИТ-интегратор «К2Тех» и разработчик платформ для корпоративного обучения и развития Knomary (входит в «Группу Астра») в рамках соглашения о сотрудничестве занимаются внедрением систем по управлению талантами (Talent Management) из продуктовой линейки Knomary. Также партнеры совместно продолжают развивать функциональность решений, опираясь на практический опыт, насущные потребности крупных российских компаний и вызовы рынка труда.

Продолжая сотрудничество, в портфель решений «К2Тех» была добавлена система «Целеполагание», которая помогает компаниям централизованно фиксировать цели сотрудников, отслеживать прогресс, адаптировать задачи под меняющиеся условия, оценивать достижения и каскадировать цели, чтобы связывать стратегию компании с индивидуальными целями сотрудников.

«Это партнерство укрепляет позиции «К2Тех» на рынке HR-решений, предлагая клиентам современные инструменты для повышения эффективности управления персоналом. Внедрение системы «Целеполагание» позволяет компаниям масштабировать процессы без увеличения штата, повышать прозрачность KPI и мотивировать сотрудников за счет четкой системы вознаграждений», — сказал Игорь Соколов, директор по отраслевым решениям «К2Тех».

«Экспертиза «К2Тех» в реализации кадровых систем и понимание отраслевой специфики позволит нашим клиентам получить максимальный эффект от внедрения системы «Целеполагание». Вместе мы предлагаем рынку не просто технологичный продукт, а комплексное решение, учитывающее все нюансы работы с персоналом», — сказал Иван Петухов, генеральный директор Knomary.

Важно отметить, что среди ключевых возможностей платформы — интуитивно понятный конструктор отчетов, снижение трудозатрат HR и руководителей, а также централизация данных по сотрудникам. Система предоставляет инструменты для составления карт целей, определения процедур оценивания, согласования выполнения задач и анализа отчетности.

«Целеполагание» от Knomary может быть развернуто как облачном формате, так и в закрытом контуре заказчика. Решение отличается высокой гибкостью данных благодаря настраиваемой ролевой модели с более чем 100 полномочиями. Платформа минимизирует человеческий фактор за счет автоматизированного ввода информации, ведения логов изменений и использования библиотек типовых целей.