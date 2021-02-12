CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля

CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.



Конференция CNews

Технологии на рынке подбора персонала (HR) продолжают активно развиваться. Облачные платформы по управлению человеческим капиталом (HCM — Human Capital Management) завоевывают все большую популярность. И это уже не просто учетные системы. На рынок выходят также платформы опыта сотрудников (Employee Experience), которые начинают играть значительную роль в области управления человеческим капиталом. Еще одни класс решений — платформы опыта сотрудников и опыта талантов (Talent Experience) — ориентирован, в основном на сотрудников.

Меняется и сфера подбора персонала. Появляются системы поиска, оценки и отбора сотрудников, проведения собеседований и управления опытом на основе искусственного интеллекта. Обучение все чаще происходит непосредственно во время работы. Для этого создаются платформы для обмена опытом, на которых имеется все необходимое для создания видеоматериалов, выдаются рекомендации по контенту на основе искусственного интеллекта, есть механизмы предварительной и самостоятельной оценки навыков.

Все это станет тематикой конфереренции «HR Tech 2021» 25 февраля 2021 г.

Основные вопросы конференции:





Рынок HR-технологий в России

Как развивается российский рынок HRM

Какую роль на нем играют стартапы HRTech

Как автоматизировать работу HR

Кто должен отвечать за цифровизацию HR





Технологии и инструменты:





Технологии оценки кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции

Как управлять обучением с помощью искусственного интеллекта

Управление талантами и опытом сотрудников: какое решение выбрать

Платформы для формирования и развития корпоративной культуры: новые подходы

Мобильные технологии на службе HR





Рекрутмент:





Как быстро и эффективно искать кандидатов на вакансии

Что можно поручить роботу-рекрутеру

Как искусственный интеллект оценивает кандидатов





HR-аналитика:





Кто должен управлять создание HR-приложений

Работа с большими данными в HR

Управление талантами на основе больших данных: кейсы





Внутренние коммуникации:





Как организовать внутренние коммуникации в компании

Боты на службе HR-департамента

Новые методы адаптации и обучения персонала





Среди спикеров:

Елена Салихова, старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом, банк «Открытие»

Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора Новое в СХД

Алексей Суханов, директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата

Елена Позолотина, заместитель генерального директора, «Трубная металлургическая компания»

Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт»

Наталья Кондратюк, руководитель проектов по управлению партнерствами платформы «Профессионалы 4.0», «Газпром нефть»

Станислав Сугак, начальник Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя, РЖД

Антон Чалов, директор Центра мультимедиа обучения Управления технологического обучения университета правительства Москвы

Елена Половцева, начальник отдела обучения и развития Управления государственной службы и кадров правительства Москвы

Марина Большакова, руководитель проектов по развитию компетенций, отдел развития компетенций, «Леруамерлен»

Татьяна Ананьева, директор по развитию, «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School

Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию, торговая сеть «Пятерочка»

Дарья Дегтярева, руководитель направления подбора и адаптации сотрудников, Экспобанк

Елена Ружицкая, ректор ЧОУ ДПО «Корпоративный университет “Норильский Никель”»

Анна Анохина, руководитель направления корпоративных коммуникаций и развития бренда работодателя, BIOCAD

Борис Фрол, директор по продукту, «РТ лабс»

Гузель Муллахметова, руководитель проектов развития бизнеса, Directum

Иван Нагорнов, заместитель директора по развитию бизнеса, Directum.



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