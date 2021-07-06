ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами

У зарплатных клиентов ВТБ появится возможность подключить PayDay от Mail.ru Group — сервис гибкого доступа к заработанным деньгам. Сотрудники компаний смогут онлайн отслеживать, сколько они заработали, и переводить деньги на свою карту в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты.

Сервис PayDay позволяет работодателю перечислять по запросу сотрудника аванс за фактически отработанное им время. При этом компания сохраняет стандартные процедуры выплаты заработной платы и соблюдает законодательство. Работодатель сам выбирает, сколько процентов зарплаты смогут переводить сотрудники.

За каждый перевод денег с помощью PayDay сотрудник выплачивает фиксированную комиссию, которая не зависит от суммы перевода. Но первые клиенты получат специальные условия: они смогут в течение полутора лет снимать деньги через PayDay два раза в месяц без комиссии.

«ВТБ как одному из лидеров рынка по числу зарплатных проектов при обслуживании важно соблюдать индивидуальный подход и учитывать запросы клиентов. Сегодня зарплату через нас получают уже свыше 7 млн человек. Возможность самостоятельно управлять заработанными средствами и переводить их на карту в удобное для себя время позволит гражданам эффективнее планировать свой бюджет. Рассчитываем, что PayDay особенно оценят представители профессий с гибким графиком – учителя, строители, сотрудники HoReCa, сферы красоты и многие другие. В настоящее время мы реализовали первый этап работ, до конца года планируем масштабировать проект для широкого числа зарплатных клиентов банка», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

«Мы видим большой спрос на сервис как со стороны компаний, так и со стороны работников. Уверен, что доступ к PayDay повысит привлекательность зарплатного проекта банка. Для нас партнерство с ВТБ – это качественно новый этап в развитии, который открывает широкие возможности и перспективы», — отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.