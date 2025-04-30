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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Тимофей



30.04.2025 В Skyeng появятся новые языки 1
24.04.2019 Райффайзенбанк оснастит банкоматы поддержкой NFC 1
08.04.2019 Райффайзенбанк и «Открытие» объединили банкоматные сети 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новиков Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3004 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2960 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3490 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1067 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1775 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Samsung Pay 292 1
Apple Pay 492 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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