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Новиков Тимофей
|30.04.2025
|В Skyeng появятся новые языки 1
|24.04.2019
|Райффайзенбанк оснастит банкоматы поддержкой NFC 1
|08.04.2019
|Райффайзенбанк и «Открытие» объединили банкоматные сети 1
Новиков Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
|Samsung Pay 292 1
|Apple Pay 492 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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