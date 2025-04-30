В Skyeng появятся новые языки

Онлайн-школа английского языка Skyeng запускает курсы по десяти новым языкам. Уже сейчас можно оставить заявку на изучение испанского, французского, немецкого и итальянского. А в ближайшее время начнутся занятия по португальскому, корейскому, турецкому, японскому, китайскому и греческому. Ученикам доступны как индивидуальные уроки, так и групповые. Об этом CNews сообщили представители Skyeng.

Преподавать новые языки будут профессионалы с опытом проживания в разных странах, которые расскажут обо всех тонкостях языка и познакомят с культурой и традицией его носителей. Обучение будет проходить на интерактивной платформе Skyeng: программы подстраиваются под цели и интересы каждого ученика, а в учебный процесс включены ИИ-тренажеры, упражнения с автопроверкой ответов и увлекательные домашние задания. Все, что уже доказало свою эффективность в обучении английскому на миллионах уроков, теперь работает и для новых языков.

По данным внутреннего опроса 2300 текущих учеников, у взрослых самый большой интерес вызвал испанский язык — его хотят учить 25% опрошенных. За ним следуют французский и немецкий (по 15%), а также итальянский (13%) и китайский (12%). При этом среди детей лидирует китайский (26%), который опережает испанский (19%), французский (17%), немецкий (15%) и корейский (8%).

Тимофей Новиков, Head of Skyeng: «Идея предложить нашим ученикам изучать новые языки назревала давно — несколько лет назад мы делали пилотные проекты с китайским языком. Но наш фокус всегда был на английском: с 2014 г. мы строим успешную онлайн-школу и накопили уникальный опыт в создании эффективной образовательной среды. Теперь пришло время полноценно масштабировать его на новые языки. Мы провели исследование интересов учеников и увидели любопытные тренды. Например, несмотря на явное увеличение популярности китайского за последние три года, взрослые пока не спешат активно его учить и отдают предпочтение более привычным европейским языкам. А вот дети и подростки, наоборот, смотрят в сторону Азии — вероятно, видят большие возможности для учебы и карьеры. Какие бы цели ни ставили перед собой ученики, наша интерактивная платформа, на которой проходят все занятия, сделает групповые и индивидуальные уроки не только эффективными, но и интересными. С этого момента Skyeng — школа самых популярных мировых языков, а не только английского».

Для тех, кто уже сейчас готов начать осваивать новый язык, до 5 мая 2025 г. действуют специальные условия.