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Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Клиенты Райффайзенбанка могут выбрать и оформить ОСАГО в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн». Новый сервис позволяет оценить множество вариантов страхования и выбрать лучший.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на вкладку «Новый продукт» в «Райффайзен-Олнайн» и выбрать раздел «Оформить страховку». Заполнение заявки и получение страховки займет не более пяти минут. Для удобства клиентов часть данных по автомобилю и оформителю будет заполняться автоматически.

«Клиент может сравнить предложения от ведущих страховых компаний и выбрать наиболее выгодный вариант. Весь процесс проходит онлайн, полис будет выслан на указанный клиентом e-mail. А оплатить полис можно картой любого банка», — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Сервис доступен в приложении Райффайзен-Онлайн на устройствах на базе iOS и Android.

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