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Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении

Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить PIN-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен онлайн».

Чтобы получить карту, достаточно оставить заявку на сайте Райффайзенбанка и заказать курьерскую доставку домой или в офис. В течение 24 часов после получения карта будет активирована, и клиент сможет задать нужный PIN-код в приложении «Райффайзен онлайн».

«Банковская карта – самый популярный финансовый продукт. Иногда она нужна срочно, и у клиента нет возможности идти в отделение. В том числе для таких случаев мы разработали процесс, максимально упрощающий получение и активацию первой карты клиента Райффайзенбанка, – отметил Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка. – Установка PIN-кода – это первый шаг в использовании мобильного приложения. После этого клиент сразу может пополнить карту и начать использовать банковские сервисы».

Дмитрий Степанов

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