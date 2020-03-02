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Райффайзенбанк запустил «Кэшбэк карту»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк объявил о запуске «Кэшбэк карты» – дебетовой карты Mastercard Райффайзенбанка, владельцы которой будут получать 1,5% кэшбэка с любой покупки по карте без ограничений по сумме или категории трат и специальных условий для бесплатного обслуживания. По данным опроса Райффайзенбанка, почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации по начислению бонусов. Новый формат бонусной программы отвечает на этот запрос: теперь кэшбэк без скрытых условий и звездочек доступен каждому.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с любой безналичной покупки, оплаченной «Кэшбэк картой». Начисление кэшбэка происходит на протяжении календарного месяца, в течение 15 дней после его завершения на счет клиента приходит кэшбэк в рублях. Сумму полученного кэшбэка можно узнать в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» в режиме реального времени. Карта бесплатна в обслуживании на весь период действия.

«Мы стремимся к тому, чтобы все повседневные финансовые задачи решались легко. В "Кэшбэк карте" мы воплотили свои представления о том, какой должна быть дебетовая карта первого выбора. Теперь можно не думать о категориях трат, ограничениях и специальных условиях мелким шрифтом – за каждую покупку вы просто получите кэшбэк в рублях по итогам месяца», — сказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк начислит кэшбэк на любые личные покупки клиента. Кэшбэк не будет начислен на квази-кэш операции (снятие наличных, переводы на другие карты и электронные кошельки), оплату услуг (интернета, мобильной связи, ЖКХ, страхования, штрафов и пр.), гэмблинг и лотерейные билеты, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности.

Заказать «Кэшбэк карту» можно в «Райффайзен-Онлайн», на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка. Удаленная доставка карты возможна по всей России.



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