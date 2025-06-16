«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск активности ботов-перекупщиков транспортных билетов в предотпускной сезон

С марта по май 2025 г. эксперты Kaspersky Fraud Prevention зафиксировали более 4 млн визитов с признаками активности ботов на один из крупнейших российских сайтов по продаже транспортных билетов. Злоумышленники используют подобные программы в том числе с целью массового автоматизированного бронирования или покупки мест. Обнаруженные подозрительные сессии блокируются владельцем онлайн-площадки в режиме реального времени.

Боты представляют собой специальные программы, которые в том числе используются для точечной вредительской активности. Они позволяют мошенникам вести автоматизированный мониторинг направлений, а также массово оформлять билеты на онлайн-площадках. Как правило, с помощью ботов злоумышленники скупают электронные билеты, а затем перепродают их по завышенной цене. Нередко таким образом бронируются целые направления, что позволяет манипулировать доступностью мест. Это создаёт у потенциальных покупателей ощущение дефицита и вынуждает их обратиться к недобросовестному посреднику и приобрести билеты по любой цене. Действия ботов могут блокировать работу сайтов, а также создают серьёзные неудобства для людей — вплоть до отмены планируемой поездки.

«Мошенники не дремлют, и пора отпусков для них — прибыльное время. Хотя перекупщики главным образом работают в индустрии развлечений, туристическая отрасль тоже находится под их прицелом. Злоумышленники умеют автоматизировать процесс приобретения билетов на популярные направления, чтобы затем продавать их с наценкой. Уже более 10 лет мы развиваем решение, которое выявляет активность различных ботов в режиме реального времени. В этом нам, в том числе, помогают технологии на основе машинного обучения», — сказала Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention.

Для борьбы с подобными ботами «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям отслеживать трафик, использовать инструменты поведенческого анализа, подключать систему антифрода, например, Kaspersky Fraud Prevention, а также вводить механизм случайного тайм-аута, при котором сданный билет появляется в системе продаж через произвольный промежуток времени, — это затрудняет перекупщикам отслеживание и переоформление места на нового пассажира. Пользователям не рекомендуется приобретать транспортные билеты у частных продавцов и предоставлять личные и учётные данные третьим лицам.