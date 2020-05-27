К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов

Десять крупных брендов, в том числе авиакомпания S7 Airlines, фармпрепарат «Троксевазин» и подгузники Huggies, присоединились к интерактивному флешмобу «Оставайся дома», который с началом самоизоляции запустил представитель российского рынка видеорекламы GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК). После просмотра рекламного ролика пользователям предлагали участвовать в опросе, всего в нем приняли участие 30 тыс. человек. Из них 90% утвердительно ответили на вопрос «Вы сейчас дома?». Люди восприняли интерактив как развлечение, уделив ему больше времени, чем обычной рекламе: досмотры форматов были в среднем на 20% выше, чем у аналогичных по хронометражу роликов без интерактивного брендирования.

В рамках акции «Оставайся дома» свои интерактивные кампании на ресурсах GPMD разместили девять крупных брендов. На призыв использовать при каждом показе ролика кликабельный хештег #оставайсядома откликнулись, в том числе, авиакомпания S7 Airlines, производители венотонизирующего препарата «Троксевазин» («Тева»), седативного средства «Ново-пассит» («Тева»), презервативов Contex, средства от простуды и гриппа «Анвимакс», а также подгузников Huggies, прокладок Kotex и корма для собак Hills.

Размещенные в рамках акции рекламные кампании набрали более 21 млн показов. Люди участвовали в опросе «Мы сидим дома! А вы?», который был доступен для посмотревших рекламу: в нем приняли участие около 30 тыс. человек. Из них на вопрос «Вы сейчас дома?» утвердительно ответили 90%. С тем, что бренды должны поддерживать социальные информационные поводы, согласились 65% опрошенных.

С 30 марта GPMD и его технологический партнер – агентство интерактивных решений для брендов Brainrus бесплатно адаптировали рекламные ролики под формат frame-roll с помощью интерактивной механики и предоставляли скидку на платеж за использование технологии при условии обязательной интеграции кликабельного хештега #оставайсядома. Формат Frame-roll представляет собой интерактивную рамку для ролика, которая позволяет с первой секунды просмотра представить бренд и расположить в окне плеера призыв к действию (call to action, CTA).

«В условиях самоизоляции аудитория проявила повышенное внимание к интерактивной составляющей кампаний, при этом дольше всего удерживала внимание та реклама, которая одновременно и развлекала, и затрагивала актуальные темы, – сказал директор по развитию GPMD Сергей Коренков. – Сравнив два временных отрезка – период до 16 марта и период самоизоляции, мы обнаружили, что досмотры интерактивов в рамках акции "Оставайся дома" в среднем на 20% выше, чем у аналогичных по хронометражу роликов без брендирования. Люди воспринимали интерактивные форматы как развлечение и были готовы уделять им больше времени, чем обычной рекламе: в марте-апреле мы зафиксировали 10-секундный рост продолжительности нахождения внутри интерактивного слоя видеоролика».