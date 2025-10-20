Более 700 магазинов «Детского мира» подключились к «Куперу»

«Купер» запустил доставку товаров из 700 магазинов крупнейшей российской сети «Детский мир». Покупателям доступно свыше 30 тыс. детских товаров в 167 городах страны, включая все города-миллионники — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и другие. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

В ассортименте представлено свыше 30 тыс. товаров: игрушки, товары для новорожденных, школьные принадлежности, детское питание и товары для творчества, в том числе, собственных торговых марок и эксклюзивных брендов «Детского мира». Доставка осуществляется курьерами «Купера». В будущем добавится детская одежда и обувь для всех возрастов. Всего в ассортименте будет свыше 110 тыс. товаров для детей.

«"Детский мир" продолжает активно развиваться в сегменте экспресс-доставки из магазинов — как через собственные каналы, так и с активным подключением партнеров. Начало сотрудничества с сервисом "Купер" — еще один шаг в этом направлении. Теперь для клиентов станет еще удобнее процесс покупки товаров как собственных торговых марок компании, так и брендов других производителей. Комбинация широкого ассортимента крупнейшего детского ритейлера — игрушки, одежда, подгузники и детское питание, товары для развития и обучения детей — с возможностью экспресс-доставки является по сути уникальным клиентским предложением в настоящий момент», — сказала Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир».

Партнерство с «Детским миром» стало крупнейшим проектом «Купера» в категории детских товаров. Сервис постоянно работает над расширением ассортимента, чтобы закрыть все потребности покупателей — от продуктов, готовой еды до лекарств, косметики и товаров для дома.