Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Более 700 магазинов «Детского мира» подключились к «Куперу»

«Купер» запустил доставку товаров из 700 магазинов крупнейшей российской сети «Детский мир». Покупателям доступно свыше 30 тыс. детских товаров в 167 городах страны, включая все города-миллионники — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и другие. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

В ассортименте представлено свыше 30 тыс. товаров: игрушки, товары для новорожденных, школьные принадлежности, детское питание и товары для творчества, в том числе, собственных торговых марок и эксклюзивных брендов «Детского мира». Доставка осуществляется курьерами «Купера». В будущем добавится детская одежда и обувь для всех возрастов. Всего в ассортименте будет свыше 110 тыс. товаров для детей.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«"Детский мир" продолжает активно развиваться в сегменте экспресс-доставки из магазинов — как через собственные каналы, так и с активным подключением партнеров. Начало сотрудничества с сервисом "Купер" — еще один шаг в этом направлении. Теперь для клиентов станет еще удобнее процесс покупки товаров как собственных торговых марок компании, так и брендов других производителей. Комбинация широкого ассортимента крупнейшего детского ритейлера — игрушки, одежда, подгузники и детское питание, товары для развития и обучения детей — с возможностью экспресс-доставки является по сути уникальным клиентским предложением в настоящий момент», — сказала Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир».

Партнерство с «Детским миром» стало крупнейшим проектом «Купера» в категории детских товаров. Сервис постоянно работает над расширением ассортимента, чтобы закрыть все потребности покупателей — от продуктов, готовой еды до лекарств, косметики и товаров для дома.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: BaaS-платформы 2025

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще