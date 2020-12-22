Спецпроекты

Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга

Софт Интеграция Бизнес-приложения

«Северсталь» и студия дизайна Futura by red_mad_robot совместно реализовали проект по созданию пользовательских интерфейсов для платформы оперативного управления и мониторинга данных на производстве Control Tower. Продуманная визуализация и удобная компоновка данных в интерфейсах помогли воплотить в жизнь идею Control Tower — важная информация о производстве и логистике автоматически собирается из ERP и других управляющих систем и выводится на экраны мониторов или рабочих планшетов в виде цифр и графиков в едином стиле. В рамках проекта были созданы UI kit, а также виджеты и интерфейсы 20 интерактивных дашбордов для десктопов и мобильных устройств. Непосредственной разработкой и реализацией всей ИТ-части занималась команда «Северстали».

«Современный удобный интерфейс в промышленности — это не дань моде, а реальная необходимость. Современные процессы и системы сложны и оперируют гигантскими объемами данных. Правильная группировка данных и фокусировка внимания пользователя на том, что важно здесь и сейчас, помогают своевременно принимать решения и улучшать бизнес-показатели компании», — отметил Сергей Ефанов, руководитель программы проектов «Северстали».

Дашборды Control Tower упрощают работу с данными, помогают руководству и оперативным службам видеть как картину в целом, так и обращаться к детализации необходимых в работе данных картину и быстрее принимать решения. Например, менеджеры производства могут быстрее анализировать метрики и KPI или оперативно увидеть проблему. Дирекции планирования и менеджерам по работе с клиентами система помогает следить за выполнением обязательств.

«Создание интерфейсов для промышленности, тем более систем управления — сложная задача. Для разработки эффективного инструмента необходимо проанализировать бизнес-процессы, источники данных, учесть условия отображения и окружающей среды, нюансы восприятия большого объема данных, понять, как пользователь принимает решения», — сказала Кристина Максимова, менеджер проектов Futura by red_mad_robot.

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