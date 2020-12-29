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«Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях

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«Аэрофлот» внедрил систему Control Tower для отслеживания в режиме реального времени ключевых показателей производственной деятельности подразделений и создания информационных панелей для специалистов кризисного штаба и руководства компании в случае наступления кризисных или сбойных ситуаций. Проект реализован компанией Integro Technologies совместно со специалистами заказчика.

При принятии решений в кризисную или сбойную ситуацию всем производственным департаментам необходимо общаться в едином информационно-коммуникационном пространстве, выгружать данные и строить прогнозы автоматически в режиме реального времени. Цель проекта – сокращение времени на отработку и реагирование на кризисную ситуацию, которое является ограниченным и ценным ресурсом, влияющим в отдельных случаях на жизни и здоровье пассажиров.

Сотрудники «Аэрофлота» должны быть обеспечены единой многоканальной системой учета и визуализации всех производственных показателей суточного плана полета и оперативной деятельности при сбойной ситуации. Требовалось провести особую многоэтапную обработку и гармонизацию поступающих данных, разработать алгоритмы преобразования и быстрого расчета показателей, персонифицировать визуализацию результатов в условиях работы системы в режиме реального времени.

Система Control Tower в «Аэрофлоте», разработанная специалистами Integro Technologies, на основе расчетных показателей позволяет максимально точно спрогнозировать риск ухудшения производственной деятельности на двое суток вперед и заблаговременно оповестить пользователей системы для выработки антикризисных решений.

«Сегодня Control Tower предоставляет руководству авиакомпании, представителям штаб-экстренного реагирования и специалистам оперативной смены наглядную и достоверную информацию об обстановке в «Шереметьево», – сказал Кирилл Богданов, CIO «Аэрофлота». – Доступны также данные по всем воздушным судам «Аэрофлота» за пределами базового аэропорта. Главное: Control Tower позволяет нам сократить критически важный компонент – время реагирования на сбои в работе, прогнозировать риски ухудшения ситуации на перспективу 48 часов вперед и осуществлять информирование всех ответственных лиц, вовлеченных в производственный процесс».

При наступлении кризисных и сбойных ситуаций Control Tower снабжает сотрудников «Аэрофлота» наиболее актуальной информацией, полученной за счет обработки и агрегации данных из порядка 15 производственных ИТ-систем.

«В рамках проекта наши эксперты совместно со специалистами «Аэрофлота» осуществили полный цикл работ: от анализа, проектирования и разработки Control Tower и до ее внедрения и проведения приемо-сдаточных испытаний, – сказал технический руководитель проектов компании Integro Technologies Евгений Голубев. – В качестве одного из следующих шагов планируется включить в состав системы модуль предиктивного анализа и применить алгоритмы машинного обучения для предсказания развития кризисной и сбойной ситуации в базовом аэропорту «Шереметьево».

В системе Control Tower также предусмотрена возможность сохранения и ведения исторических данных, записи показателей в период сбоя и расчета отдельных элементов, необходимых только в кризисной ситуации. Это является важным инструментом при дальнейшем разборе произошедших причин возникновения сбойной ситуации и оценке качества работы каждого подразделения.

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