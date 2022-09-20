Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan для крупного бизнеса

Технологическая консалтинговая компания Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan. Российская разработка поможет крупным компаниям создать системы планирования в условиях разрыва цепей поставок, необходимости снижения затрат и ухода западных вендоров программного обеспечения. Решение стало первым собственным продуктом Axenix после обособления от международной сети Accenture.

Создание платформы обусловлено вызовами, с которыми столкнулся российский бизнес: изменением структуры и объемов спроса, массовым созданием новых продуктовых брендов, снижением показателей операционной эффективности у ряда компаний. Платформа In.Plan объединила в себе международные стандарты и практики из нескольких отраслей, которые помогут бизнесу работать в изменившихся условиях, не «откатываясь» на годы в технологическом развитии.

Расчеты всех моделей в In.Plan происходят в режиме близком к реальному времени, а «ручные» действия требуются лишь в момент принятия решений. Платформа помогает бизнесу достичь повышения точности прогнозов на 15-25% и достичь прироста продаж от 3% до 10%. Запасы в цепи поставок сокращаются от 5% до 18%, а их доступность повышается от 7% до 12%. Платформа также позволяет сократить объем списаний от 15% до 25%.

«Сегодня перед бизнесом встают совершенно новые вызовы: изменения спроса, разорванные цепочки поставок, геополитические факторы. Для эффективного развития компаниям требуется не только иная скорость принятия решений, но и современные инструменты. Бизнесу необходимо прекращать использовать ограниченные по функционалу коробочные решения, но зачастую компаниям не хватает ресурсов для того, чтобы разработать продукт "с нуля". Выходом из ситуации для них станут гибкие платформы на базе микросервисных технологий — такие как In.Plan. Создать ее оптимальной для бизнеса нам позволил обширный опыт внедрения SCM-решений, экспертиза в области интегрированного планирования и глубокое понимание трендов развития гибких архитектур», — сказал Степан Нестеров, директор практики интегрированного планирования Axenix.

In.Plan состоит из пяти основных функциональных блоков: «Централизованное прогнозирование», «Планирование продаж и операций», «Управление доходностью (NRM)», «Планирование цепей поставок» и «Оперативная аналитика Control Tower».

«Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Импортозамещение ВКС

Решение можно использовать как на собственной инфраструктуре компании, так и в облаке. В нем применяются отечественные разработки и компоненты с открытым исходным кодом (open source), такие как PostgreSQL, Spark, GreenPlum и Angular, что гарантирует заказчикам независимость от западных вендоров. В In.Plan реализованы возможности горизонтального масштабирования, оптимизации ресурсов по схеме «платишь, когда используешь», а также встроенные средства интеграции. Кроме того, решение отличает гибкость настройки для пользователя.

Axenix также представила дорожную карту развития платформы In.Plan. В частности, к I кварталу 2023 г. компания планирует реализовать low-code-конструктор для управления объектами модели данных, предоставить инструмент для сценарного планирования и реализовать функции совместного планирования с партнерами. До конца 2023 г. команда продолжит развивать low-code-возможности платформы и предоставит конструкторы процессов и алгоритмов планирования, а также инструмент для управления алгоритмами искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML).