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Команда SAP по управлению производством и цепями поставок присоединилась к компании Axenix

Компания Axenix объявляет о создании центра экспертизы по развитию платформы In.Plan. Структура сформирована в результате присоединения команды, ранее работавшей над проектами по управлению цепями поставок в SAP. В Axenix перешли системные архитекторы, консультанты, специалисты по управлению проектами и продажам, методологи и другие эксперты из подразделения Digital Supply Chain. Это объединение призвано усилить компанию за счет синергии экспертизы глобального вендора с российским и международным проектным опытом, приобретенным Axenix за годы работы в сети Accenture. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Команда сфокусируется на развитии новейшей разработки Axenix — платформы интегрированного планирования In.Plan, которая помогает крупным компаниям создавать эффективные системы планирования в условиях разрыва цепей поставок. На сегодняшний день In.Plan включает в себя модули планирования операций и продаж, централизованного прогнозирования, управления цепями поставок и доходностью, а также оперативной аналитики (сontrol tower).

«Мы развиваем платформу In.Plan для решения наиболее критичных бизнес-вызовов последнего времени. Усиление Axenix высококлассными профессионалами из компании-вендора с пониманием процессов разработки и продвижения собственных ИТ-решений поможет нам реализовать самые амбициозные планы по масштабированию и развитию. Центр экспертизы будет постоянно совершенствовать платформу In.Plan, привнося в нее международные стандарты и лучшие практики планирования из разных отраслей», — отметил Степан Нестеров, управляющий директор по продукту In.Plan в компании Axenix.

Центр экспертизы In.Plan возглавил Сергей Уланов, за 20 лет прошедший в SAP путь от консультанта по бизнес-процессам до руководителя консалтинговой практики планирования цепей поставок.

«Сегодня Axenix – это не только консалтинговая компания, но и разработчик, обладающий необходимой экспертизой для создания действительно работающих продуктов. У Axenix большая и очень сильная команда специалистов, которая может воплотить в новом продукте весь наш опыт, а также знания отраслевых стандартов, архитектур и методологий, накопленные за 20 лет работы на десятках проектов по всему миру», — отметил Сергей Уланов, руководитель центра экспертизы In.Plan компании Axenix.

Среди первых планов Axenix по развитию платформы на сегодняшний день — разработка low-code конструктора для управления объектами модели данных, создание инструмента для сценарного планирования, а также реализация функции совместного планирования с партнерами.

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Платформа интегрированного бизнес-планирования In.Plan была представлена в сентябре 2022 г. In.Plan стала первой ИБП-платформой в России и первым собственным продуктом Axenix после отделения от международной сети Accenture.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

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