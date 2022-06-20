Технологии повысили доступность товаров в магазинах «Пятерочка»

X5 Group, продуктовая розничная компания в России, подвела итоги пилотирования продукта «Пополнение магазинов» в торговой сети «Пятерочка». За 10 месяцев работы новое решение позволило достичь целевых показателей компании по доступности товаров в магазинах. Среди других результатов проекта — сокращение товарных запасов на 11% и снижение количества списаний по срокам годности на 1 п.п.

Продукт «Пополнение магазинов» позволяет создавать заказы на основании плана пополнения на все товары из ассортимента с горизонтом планирования в несколько недель. Ассортимент каждого магазина при этом в среднем превышает 5000 наименований товаров. Пилотирование продукта проходило на 13,8 тыс. магазинов и затронуло в среднем 9% ассортимента.

Решение создано с учетом специфики бизнес-процессов торговой сети и включает в себя уникальную функциональность. Например, новый продукт позволяет рассчитывать пополнение на основе динамического страхового запаса, чтобы автоматически учитывать прогнозируемое изменение спроса (старт/завершение сезона, изменения спроса в период праздников, выходных и т.д.) и соответствующий риск нехватки товара. Для оперативного сокращения излишнего товарного запаса на распределительных центрах используется специальный алгоритм, который позволяет равномерно распределить товарный запас по уровню продаж между магазинами торговой сети. Новый продукт автоматически учитывает дополнительную потребность под оптовые закупки в магазинах, дополнительную выкладку, а также позволяет подготовиться и распределить нагрузку на логистические мощности в период высокого сезона.

Технологическим партнером проекта выступила компания ООО «АксТим», ранее входившая в глобальную сеть Accenture (на сегодняшний день бизнес полностью передан российскому руководству). Проект проведен практикой интегрированного планирования российского Accenture, которая развивается в России с 2015 г. и имеет ряд реализованных проектов в крупнейших компаниях индустрий продуктового ритейла, производства потребительских товаров, ресурсов и других отраслях.

«Торговая сеть “Пятерочка” продолжает повышать эффективность работы магазинов за счет внедрения передовых технологий. Иногда наш гость даже не видит технологии «под капотом» торговой точки, но не может не заметить доступность товаров и заполненность полки. В рамках внедрения продукта “Пополнение магазинов” мы развиваем партнерство с компанией-правопреемником российского Accenture. Это наш надежный и долгосрочный партнер на пути цифровизации, который сопровождает стратегически важную систему, приносящую ощутимый бизнес-результат», — сказал Игорь Чебунин, директор по управлению цепочками поставок торговой сети «Пятерочка».

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«В проекте реализованы принципы интегрированного планирования цепочек поставок. На сегодняшний день подобные проекты единичны в нашей стране — и использование системы “Пополнение магазинов” характеризует X5 Group как одного из лидеров цифрового ритейла в России», — отметил Степан Нестеров, директор практики интегрированного планирования компании ООО «АксТим» (ex-Accenture в России).

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X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». На 31 марта 2022 г. под управлением компании находилось 19479 магазинов, с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18320 магазинов «Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», 89 жестких дискаунтеров «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». Под управлением компании находится 47 распределительных центров и 4574 собственных грузовых автомобилей на территории России.