Худяков Илья


СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Акрихин» автоматизировала финансы, логистику и регуляторику за счет программных роботов 1
27.09.2023 «Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Худяков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 1
UIPath 108 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 42 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2722 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1392 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 9 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 93 1
Ильясов Самир 4 1
Митченко Светлана 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6416 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4770 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
