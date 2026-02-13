Получите все материалы CNews по ключевому слову
Худяков Илья
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|«Акрихин» автоматизировала финансы, логистику и регуляторику за счет программных роботов 1
|27.09.2023
|«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» 1
Худяков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 9 1
|PIX Robotics - PIX RPA Platform 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.