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Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Corpsoft24 обеспечила переход нефтедобывающей компании «Салым петролеум девелопмент» на новую систему управления персоналом и расчета заработной платы «1С: ЗУП 8 Корп» версии 3.1.

Компания «Салым петролеум девелопмент» — совместное предприятие, созданное в 1996 г. для освоения Салымской группы нефтяных месторождений. Акционерами компании на паритетных началах являются Shell и «Газпром нефть».

В компании работает более 1 тыс. человек, для управления таким коллективом требовалась современная HRM-система, содержащая актуальные инструменты. Было принято решение о миграции на новую версию системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» – 3.1.

С июля 2016 г. Corpsoft24 является поставщиком услуг по корпоративному сопровождению информационных систем на базе «1С Предприятие 8.3» для «Салым петролеум». На проект по миграции HRM-системы на новую платформу «Салым петролеум» также привлекла CorpSoft24.

«Сложность проекта состояла в том, что его реализация пришлась на пандемию. Весь проект был реализован удаленно. Тем не менее, внедрение ни на секунду не остановило бизнес-процессы компании», — сказал Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «1С» Corpsoft24.

В новой системе «Салым петролеум» осуществляет ведение всех традиционных кадровых вопросов по трудоустройству, созданию и ведению корпоративной структуры предприятия, штатного расписания, а также реализует расчет заработной платы, кадровый учет и формирование отчетности. Всего в компании автоматизировано более 30 рабочих мест.

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