Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому

Huawei открыла доступ к своему фирменному языку программирования Cangjie, на разработку которого потратила, по меньшей мере, три года. Он ориентирован в первую очередь на ее собственную экосистему на базе платформы Harmony OS, которую Huawei развивает с 2019 г. в ответ на санкции Запада. Cangjie позиционируется как простой в освоении язык – этим же качеством на протяжении многих лет щеголяет Python.

Программировать по-китайски

Китайская компания Huawei провела официальную презентацию своего нового языка программирования Cangjie, пишет портал GizmoChina. По словам разработчиков, этот язык ориентирован на создание «интеллектуальных приложений».

Название языка произносится не как «Кэнгжи», как можно было бы подумать, а «Цанцзе».

Особенностью Cangjie является наличие полноценной интеграции со средой разработки (фреймворком) AgileDSL, в которой объединены естественный язык и традиционное программирование. Тем самым существенно снижен порог входа для изучения и использования Cangjie для написания программ.

К моменту выпуска материала Cangjie существовал в тестовой версии. Версия 1.0 даты релиза не имеет. Тем, кто решится опробовать его в деле, Huawei предоставит весь необходимый набор инструментов – не только фреймворк, но также инструменты для тестирования и отладки, статической проверки, и оценки производительности ПО.

В Cangjie поддерживаются упрощенные символьные выражения, за счет чего разработчики могут использовать более интуитивный синтаксис. Другими словами, Cangjie потенциально может составить в плане простоты освоения конкуренцию Python, самому популярному языку программирования в мире.

Впервые о Cangjie стало известно в октябре 2021 г. CNews писал, что Huawei планировала выпустить его в 2022 г., но что-то заставило ее задержаться на долгих два года.

Один язык для всех

Как пишет GizmoChina, Cangjie с самого начала разрабатывался как универсальный язык с поддержкой масштабирования. За счет этого его можно использовать для создания как простеньких «домашних» программ или утилит для внутреннего использования в небольшой частной компании, так и гигантских проектов.

Помимо этого, Cangjie поддерживает доменно-ориентированную разработку и, как утверждают в GizmoChina, имеет «новую систему сборки мусора для более плавных потоков приложений и более быстрого отклика» (new garbage collection system for smoother application threads and faster response times).

По словам разработчиков, Cangjie – это так называемый «мультипарадигмальный» (multi-paradigm) язык программирования, поддерживающий функциональное, императивное и объектно-ориентированное программирование.

Дополнительно в Cangjie есть встроенные механизмы безопасности. За счет них уязвимость и устранить в коде можно будет обнаружить сразу, то есть непосредственно в процессе его написания.

Cangjie предлагает разработчикам возможность автоматического определения типов данных, что приводит к снижению количества необходимого кода и понижает вероятность возникновения ошибок в нем. Также есть система статических типов и функция автоматического управления памятью.

Два в одном

Основное предназначение Cangjie, как сообщал CNews, заключается в объединении двух фирменных программных платформ Huawei в плане разработки приложений: Harmony OS и OpenEuler. Harmony OS – это мобильная операционная система, которую Huawei впервые представила в августе 2019 г. в качестве своего ответа iOS и Android. Сейчас она является основой одноименной экосистемы Huawei, которая за пределами Китая за пять лет своего существования пока не прижилась.

OpenEuler – менее известный продукт Huawei. Он предназначен для использования в облачных сервисах и представляет собой проприетарный дистрибутив Linux, дебютировавший в январе 2020 г. В основе системы лежит коммерческий дистрибутив EulerOS, являющийся ответвлением (форком) пакетной базы CentOS. OpenEuler оптимизирована для работы на серверах с процессорами ARM.