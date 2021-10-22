Huawei создала совершенно новый язык программирования

Huawei анонсировала язык программирования Cangjie собственной разработки. Его запуск состоится до конца 2022 г., но пока без точной даты. Его основное предназначение – в объединении двух программных платформ Huawei: Harmony OS и OpenEuler.

Huawei займется программированием

Компания Huawei анонсировала собственный язык программирования. Проект получил название HarmonyOS Cangjie. Компания планирует запустить его в течение 2022 г., но когда именно – не уточняет.

Впервые о подготовке к запуску Huawei собственного языка программирования стало известно еще в феврале 2021 г. после регистрации компанией соответствующей патентной заявки. На тот момент свои планы относительного нового языка компания не подтверждала. Опровержения, впрочем, тоже не поступали.

Вторая часть названия языка (Cangjie) читается как «Цанцзе». Почему компания назвала язык именно так, она не уточняет. Можно лишь предположить, что это может быть связано с методом ввода китайских иероглифов, носящих точно такое же название. Оно отсылает к придворному историографу мифического императора Хуан Ди – Цан Цзе, считающегося создателем китайской письменности.

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Какие-либо дополнительные подробности о Cangjie Huawei пока не раскрывает.

Цели Huawei

Язык Cangjie должен стать связующим звеном между двумя операционными системами Huawei – пользовательской Harmony OS и облачной OpenEuler. Он должен объединить их в сфере разработки приложений.

Такую цель создания Cangjie назвал Дэн Тайхуа (Deng Taihua), вице-президент Huawei и президент линейки вычислительных продуктов компании. Он тоже сказал, что запуск языка запланирован на 2022 г., не став уточнять, когда именно.

По всей видимости, в будущем Cangjie разработчики смогут использовать Cangjie для написания универсальных программ, способных работать и под HarmonyOS, и под OpeEuler. Это две ОС с открытым исходным кодом.

Патентная заявка Huawei с упоминанием Cangjie

OpenEuler – менее известный продукт Huawei. Он предназначен для использования в облачных сервисах и представляет собой проприетарный дистрибутив Linux, дебютировавший в январе 2020 г. Система базируется на коммерческом дистрибутиве EulerOS, который, в свою очередь, является ответвлением пакетной базы CentOS. OpenEuler оптимизирована для работы на серверах с процессорами ARM.

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Harmony OS – это универсальная операционная система для техники. Впервые представленная в августе 2019 г., она ориентирована на ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, носимую электронику, бытовую технику и другие виды устройств. Harmony OS представляет собой ответ Huawei Google с ее Android. В сентябре 2020 г. свет увидела ее вторая версия – Harmony OS 2.0.

По примеру Google и Apple

Huawei создала Harmony OS после того, как власти США в мае 2019 г. лишили ее доступа к сервисам Google, из-за чего она потеряла возможность продавать полнофункциональные смартфоны. Что послужило причиной стремления Huawei к разработке собственного языка программирования, пока остается загадкой. Отметим лишь, что Google тоже работает в этом направлении.

Так, в ноябре 2009 г. Google анонсировала язык программирования Go. Выпуск его первой версии, как сообщал CNews, состоялся в марте 2012 г. В июле 2021 г. выяснилось, что он очень приглянулся хакерам – с его помощью они прячут вредоносное ПО внутри безобидных на первый взгляд программ.

В апреле 2021 г. Google представил новый язык логического программирования Logica. Он создавался для манипулирования данными и транслирования программ в язык SQL. Logica можно считать эволюцией языка обработки данных Yedalog.

У компании Apple тоже есть собственный язык – Swift. Его анонс состоялся в июне 2014 г. на конференции WWDC 2014. До его премьеры код программных платформ iOS и macOS писался на языке Objective-C. С годами в этом плане мало что изменилось – даже при наличии Swift, который Apple называет «Objective-C без C», оригинальный Objective-C по-прежнему остается основным языком для macOS и iOS.