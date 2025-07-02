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Huawei Cangjie Huawei Cangjie OpenEuler


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java 1
24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому 1
22.10.2021 Huawei создала совершенно новый язык программирования 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Huawei Cangjie и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4047 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Apple Inc 12315 1
Google LLC 11999 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
GizmoChina 146 1
Times 630 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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