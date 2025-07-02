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Huawei Cangjie Huawei Cangjie OpenEuler
УПОМИНАНИЯ
Huawei Cangjie и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4047 2
|CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
|Apple Inc 12315 1
|Google LLC 11999 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1564 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 1
|GizmoChina 146 1
|Times 630 1
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