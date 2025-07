Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java

Huawei собирается открыть исходный код своего языка программирования Cangjie, чтобы навязать конкуренцию сразу двум языкам – Swift и Java. Второй очень любят российские программисты, а первый активно продвигает Apple в качестве замены JavaScript. Cangjie – это новый язык, его премьера прошла в июне 2024 г.

Входите, открыто

Китайская компания Huawei решила открыть исходный код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания South China Morning Post, она откроет код 30 июля 2025 г., а ее цель – это конкуренция с Java и Swift.

Java существует с конца XX века и очень любим российскими программистами. Swift появился в 2014 г., и за ним стоит компания Apple, которая мечтает заменить им JavaScript и заодно Java.

Открытие кода Cangjie, по мнению специалистов издания, станет «новым шагом Huawei на пути к технологической самодостаточности» (the latest step in the company’s pursuit of technological self-sufficiency).

Особенностью Cangjie является наличие полноценной интеграции со средой разработки (фреймворком) AgileDSL, в которой объединены естественный язык и традиционное программирование. Тем самым существенно снижен порог входа для изучения и использования Cangjie для написания программ.

Все за одного

К моменту выпуска материала Cangjie не входил даже в топ-50 самых популярных языков программирования в мире по версии компании Tiobe. Она составляет свой рейтинг на основе частоты появления поисковых запросов о том или ином языке, следовательно, Cangjie пока мало интересен подавляющему большинству программистов.

Audrey Mari / Pexels Открывая код своего языка, Huawei существенно повышает шансы на его популяризацию и широкое распространение

В рейтинге Tiobe за июль 2025 г. Swift находится на 25 строчке. Java же, как и годом ранее, уверенно удерживает четвертое место, уступая лишь Python, C++ и С.

Открытие кода Cangjie, как и любого другого языка программирования или же программы, означает, что к его развитию смогут присоединиться сторонние разработчики. Они смогут устранять найденные в нем недочеты и уязвимости, придумывать новые возможности и многое другое, и в целом такая активность разработчиков может перерасти в создание сообщества вокруг Cangjie. По такой схеме десятилетиями развивается Linux, хотя его создатель Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в последние годы прикладывает максимум усилий, чтобы избавить комьюнити от талантливых и продуктивных специалистов.

Мифологический язык

По мнению экспертов South China Morning Post, инициатива китайского техногиганта по открытию кода Cangjie отражает его постоянные усилия по снижению зависимости от зарубежного программного обеспечения и других технологий на фоне ужесточения экспортных ограничений со стороны США.

Huawei назвала свой язык в честь персонажа китайской мифологии, которому приписывают изобретение письменных китайских иероглифов. Как сообщал CNews, его предварительный анонс состоялся в октябре 2021 г.

Язык предназначен в первую очередь для написания программ под HarmonyOS Next – собственную операционную систему Huawei, которая, по задумке создателей, должна заменить одновременно и Android и Windows. Впрочем, вне Китая за шесть лет своего существования HarmonyOS успеха так и не добилась.

По информации издания, Cangjie также пригоден для написания приложений для Android и iOS. Именно это и делает его конкурентом Java и Swift, поскольку на Java написано большинство Android-программ, а основное количество ПО для iOS создается именно на Swift.

Годы разработки

На момент полноценной премьеры Cangjie в июне 2024 г. его разработка длилась пять лет, то есть не так давно он отпраздновал свое шестилетие. В течение нескольких недель после премьеры он привлек более 10 тыс. разработчиков приложений, пишет South China Morning Post.

По словам Huawei, к октябрю 2024 г. Cangjie стал доступен всем разработчикам HarmonyOS, и с тех пор он принят на вооружение для разработки различных приложений для этой ОС сторонними сервисами. В их числе – китайская платформа доставки Meituan и маркетплейс JD.com. Например, Meituan использует Cangjie для создания приложения для курьеров под HarmonyOS, и его а запуск запланирован на III квартал 2025 г.