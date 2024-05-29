«Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков, которые с нового учебного года будут запущены в 19 вузах по всей России. Модули будут встроены в университетские курсы и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами «Яндекса». Обучение пройдут более 4 тыс. студентов из 12 регионов: от Приморского края до Архангельской области.

Новые программы «Яндекс Образования» — первый пример, когда образовательный контент от ИТ-компании одновременно интегрируется почти в двух десятках университетов по всей стране. Любой российский вуз, готовящий ИТ-специалистов, сможет внедрить в свои образовательные программы универсальные модули от экспертов «Яндекса».

Студенты вторых-третьих курсов освоят Python и JavaScript, бэкенд на Django, работу с API-сервисами, объектно-ориентированное программирование, познакомятся с управлением серверной инфраструктурой и другими темами, которые позволят им освоить востребованные ИТ-компетенции. Программы включают проектную работу и практические воркшопы с разбором индустриальных кейсов. Финальные проекты студентов будут оценивать как преподаватели, так и эксперты-практики из Яндекса.

«Яндекс» впервые запускает образовательные программы сразу в 19 университетах в 12 регионах, — сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова. — Расширяя число вузов-партнеров, мы делаем качественное ИТ-образование доступным для студентов со всей страны. Новые курсы Яндекса не только повысят уровень ИТ-образования в стране, но и будут способствовать развитию ИТ-индустрии в регионах».

Помимо содержания модулей, компания подготовила курс для ассистентов и преподавателей, на котором они познакомятся с практиками гибридного и онлайн-образования, интерактивными методиками обучения ИТ-дисциплинам, а также с процессами оценивания и ревью ИТ-проектов. Преподавать на программах будут действующие сотрудники «Яндекса».

Образовательные программы «Яндекса» откроются в сентябре 2024 г. в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Томске, Архангельске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве. Партнерами стали ННГУ, МЭИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ТПУ, ТюмГУ, РТУ МИРЭА, МИСиС, УрФУ, Финансовый университет, СибГМУ, ДВФУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, КФУ, НГТУ, ОмГТУ, МАИ, САФУ и СКФУ.