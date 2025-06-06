Смартфоны серии Infinix Note 50 уже доступны для предзаказа в «Ситилинке»

Смартфоны серии Infinix Note 50 уже доступны для предзаказа в «Ситилинке». Infinix Note 50 и Infinix Note 50 Pro оснащены процессором Mediatek Helio G100, а флагман Infinix Note 50 Pro+ получил процессор Dimensity 8350, который позиционируется игровым компанией Mediatek. Все модели серии получили AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит, специальный RGB-индикаторами на тыльной стороне и поддержку фирменных ИИ-функций Infinix AI. Смартфоны отличаются металлическим тонким корпусом, выполненным из материала ArmorAlloy, представляющего сплав дамасской стали и авиационного алюминия. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Infinix Note 50

Смартфон доступен в двух цветах: «Черный» и «Серый титан». Базовая модель получила разрешение экрана FullHD+ и защиту от мерцания благодаря широтно-импульсной модуляции на 2160 Гц. Infinix Note 50 оснащен фронтальной камерой на 13 Мп и основной на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Металлические корпус и рамка устройства гарантируют долговечность и устойчивость к ударам, сохраняя при этом легкость смартфона благодаря технологии HyperCasting, а система амортизации, сертифицированная TÜV SÜD, защищает внутренние компоненты при падении.

Смартфоны серии Infinix Note 50 уже доступны для предзаказа в «Ситилинке»

Аккумулятор на 5200 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Ватт и беспроводную мощностью 30 Ватт. Устройство, также как и остальные модели линейки, имеет модуль NFC для бесконтактных платежей и ИК-порт для дистанционного управления бытовой техникой.

Infinix Note 50 доступен в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и с 256 ГБ постоянной.

Infinix Note 50 Pro

Смартфон доступен в трех цветах: «Фиолетовый», «Черный» и «Серый титан».

Infinix Note 50 Pro не отличается от базовой модели процессором и характеристиками экрана. Однако устройство получило фронтальную камеру на 32 Мп со светосилой f/2.2, основную на 50 Мп и сверхширокоугольную на 8 Мп с углом обзора 112 градусов. Также различия есть и в проводной зарядке – в этой модели проводная зарядка мощностью 90 Вт.

Все три смартфона линейки поддерживает фирменные ИИ-функции Infinix AI: активация голосового помощника Folax, распознавание контента на экране, быстрый поиск информации, перевод текста и взаимодействие с помощником в формате чата.

Infinix Note 50 Pro доступен в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и с 256 ГБ постоянной.

Infinix Note 50 Pro+

Смартфон доступен в трех цветах: «Фиолетовый», «Серый» и «Серый титан».

Флагман, выпущенный в коллаборации с игрой «Honkai: Star Rail», получил более мощный процессор в сравнении с другими моделями серии, что обеспечит плавность работы искусственного интеллекта и уменьшит задержку в играх. За производительность в Infinix Note 50 Pro+ отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, а для охлаждения компонентов присутствует испарительная камера.

Смартфон с 32 Мп фронтальной камерой оснащен тройной основной камерой, расположенной в восьмиугольном модуле на тыльной стороне корпуса. Основная камера состоит из главного сенсора на 50 Мп, 50 Мп датчика с перископическим телеобъективом и 8 Мп широкоугольного модуля. Infinix Note 50 Pro+ поддерживает съемку 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Комплект поставки включает в себя быструю зарядку на 100 Вт и беспроводную на 30 Вт. При этом Infinix Note 50 Pro+ поддерживает мощность зарядки по воздуху до 50 Вт.

Что касается интересных фишек, то в флагмане, помимо основного фирменного набора ИИ-инструментов, реализованы датчики измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений.

Поклонников Honkai: Star Rail ждет специальный комплектный чехол, кастомизированный под одного из персонажей игры, и карточка с промокодом для получения внутриигрового контента.

Infinix Note 50 Pro+ доступен в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и с 256 ГБ постоянной.

Предзаказ действует до 17 июня и покупатели, оставившие заявку на покупку Infinix Note 50 Pro+ , смогут получить наушники Infinix XE37 в подарок.

Все три модели имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP64.

Стоимость Infinix Note 50 с памятью 8 ГБ + 256 ГБ на период предзаказа составит 19,99 тыс. руб. Стоимость Infinix Note 50 Pro с памятью 12 ГБ + 256 ГБ на период предзаказа составит 24,99 тыс. руб. Стоимость Infinix Note 50 Pro+ с памятью 12 ГБ + 256 ГБ на период предзаказа составит 42,99 тыс. руб.