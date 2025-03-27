Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

Infinix выпустила смартфон Note 50x на 4-нанометровом процессоре. Чип с таким же техпроцессом установлен в iPhone 14 Pro Max. Новинка стоит около $135 и работает от большой батареи 5500 мАч.

Минимум нанометров

Компания Infinix разработала смартфон Note 50x, ставший первым мире мобильником с процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Это мобильник начального уровня, если судить по его цене, однако чип в него установили 4-нанометровый – еще несколько лет назад процессоры с такой топологией можно было встретить лишь в очень дорогих смартфонах.

Для сравнения, Apple iPhone 14 Pro Max с 4-нанометровым процессором А16 в российской рознице на момент выхода материала стоил около 112 тыс. руб. (данные «Яндекс Маркета») За новый Note 50x с таким же объемом накопителя Infinix просит $135 (11,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 марта 2025 г.), то есть в 10 раз меньше. В стоимость входят 6 ГБ оперативной памяти.

Infinix Infinix Note 50x

Также можно приобрести версию с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM за $150 или 12,6 тыс. руб. Продажи Note 50x начнутся 3 апреля 2025 г., первоначально в Индии. Смартфоны Infinix официально продаются на российском рынке и пользуются здесь спросом, что повышает шансы на появление Note 50x в отечественных магазинах.

Процессора много, экрана мало

MediaTek Dimensity 7300 Ultimate – это немного усовершенствованная версия процессора MediaTek Dimensity 7300, вышедшего в июне 2024 г. По основным спецификациям он от предшественника не отличается – 4 нм, 4 ядра Cortex-A78 на 2,5 ГГц и и столько же Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а также графика Mali-G615 MP2 на двух ядрах. Результат в AnTuTu – 680 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 3 тыс. баллов в многоядерном режиме.

Note 50x получил один из самых современных бюджетных процессоров, чего нельзя сказать об экране. Не исключено, что на дисплее было решено сэкономить, чтобы цена смартфона не выросла.

Infinix Доступные расцветки корпуса

Note 50x имеет обычный IPS-экран с относительно широкими рамками. Его разрешение низкое по меркам 2025 г. – 1600хг720 точек или HD+. Из бонусов – пиковая яркость 672 нит и частота обновления до 120 Гц. Соотношение сторон – 20:9, но за счет широких рамок экран занимает лишь 85% лицевой панели.

Память и фотокамеры

В новинке Infinix применяется оперативная память LPDDR4x – стандарт, принятый в 2017 г. в с 2020 г. существует LPDDR5, но до бюджетных смартфонов она пока не добралась.

Встроенный накопитель – это относительно быстрый UFS 2.2. Есть возможность установки карты памяти microSD.

Тыльный блок камер вмещает основной сенсор на 50 МП с диафрагмой f/1,6 и широкоугольным объективом, а также двойную вспышку. Есть возможность записи видео в 4К на 30 кадрах в секунду. Параметры других тыльных модулей не раскрываются.

Спереди в вырезе в экране установлен сенсор 8 МП с f/2.0. Записи 4К-видео нет, максимум Full HD на 30 кадрах.

Прочие характеристики

В Note 50x установлена батарея емкость 5500 мАч с подзарядкой по USB-C. Поддерживается 45-ваттная проводная зарядка, плюс смартфон может выступать в качестве внешнего аккумулятора и выдавать 10 Вт при зарядке других устройств.

Infinix Основные спецификации Note 50x

В смартфоне заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP64, а также от ударов и падений по MIL-STD-810H. С завода на него установлена ОС Android 15 с прошивкой XOS 15 – производитель гарантирует два года обновлений Android.

Стоимость, помимо перечисленного, включает модули Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.4 и GPS, а NFC в нем не предусмотрен. Доступные цвета корпуса – серый (Titanium Gray), фиолетовый (Enchanted Purple) и зеленый (Sea Breeze Green).