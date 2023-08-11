МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости.

Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ – 6667 руб. Подписка на модель Samsung Galaxy Z Fold5 512 ГБ обойдётся покупателям в 11111 руб.

Подписку на смартфон можно оформить, заполнив заявку на сайте. После её рассмотрения необходимо оплатить первый месяц подписки, а затем забрать смартфон в любом из доступных магазинов. Через 12 месяцев пользователь может обменять устройство на новое, выкупить его, продолжить оплачивать подписку ещё в течение полугода или остановить её, сдав смартфон в МТС.

В стоимости услуги нет переплат, процентов и прочих расходов. В процессе оформления подписки клиент может по желанию самостоятельно добавить дополнительные опции на сайте. Например, подключить тариф «МТС Больше» и платить за него только половину стоимости в течение всего периода подписки или оформить страховку.

«За первые две недели с момента запуска пилотного проекта в Москве мы увидели высокий интерес к Share It, поэтому в ближайшие дни расширим число магазинов, в которых можно получить смартфоны с 21 до 103. Количество подписчиков Share It ежедневно растёт на 5%. В сентябре мы планируем запустить сервис во всех наших столичных магазинах, а до конца года во всех регионах присутствия МТС. Также мы планируем включить подписку все смартфоны, представленные в нашем интернет-магазине, в том числе последние новинки», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Самым популярным брендом среди пользователей Share It стал Apple, на который приходится 59% подписок. В тройке лидеров Samsung и Xiaomi c 19% и 12% соответственно.

Топ-5 популярных смартфонов по подписке Share It: Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ — 14% от всех подписок; Apple iPhone 14 Pro 256 ГБ — 13% от всех подписок; Infinix Note 30 Pro — 8% от всех подписок; Xiaomi Redmi Note 12 Pro — 8% от всех подписок; Huawei P60 Pro 8 — 7% от всех подписок.