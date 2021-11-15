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Легендарный бренд выпускает сверхдешевый смартфон с поистине гигантским экраном

Бренд Infinix, основанный некогда известным в России производителем смартфонов Sagem, выпустил смартфон Note 11i. Аппарат выделяется в первую очередь очень низкой ценой ($160) и гигантским по нынешним меркам дисплеем – 6,95 дюйма. Это больше, чем у 6,7-дюймового iPhone 13 Pro Max. Sagem прекратила выпускать смартфоны под своим основным брендом в 2008 г. и спустя пять лет основала Infinix.

Большой экран по невысокой цене

Компания Infinix анонсировала смартфон Note 11i на базе Android с экраном почти на 7 дюймов по диагонали. По современным меркам аппарат относится к числу бюджетных, так как стоит всего $160 (11,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 ноября 2021 г.).

За гонконгским брендом Infinix стоит компания Sagem, в начале XXI века известная своими мобильными телефонами. Они хорошо продавались, в том числе, и в России и разрабатывались даже для сторонних брендов, но в 2008 г., как сообщал CNews, компания свернула это направление бизнеса. Бренд Infinix был основан Sagem в 2013 г. совместно с китайской компанией Transsion Holdings, занимающейся производством смартфонов.

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Sagem ушла с российского рынка телефонов, чтобы вернуться со смартфонами Infinix

Устройства Infinix на ноябрь 2015 г. официально присутствовали в российской рознице. На запрос CNews о сроках выхода этого смартфона на территории России и его рекомендуемой цене сотрудники российского представительства Infinix заявили, что конкретно эта модель в России продаваться не будет. Они добавили, что вместо нее выйдет обычный Note 11, но без экрана на 6,95 дюйма – в нем установлена 6,7-дюймовая панель. Сроки выхода и стоимость Note 11 на российском рынке они не сообщили.

Планшет в корпусе смартфона

Смартфон Infinix Note 11i выделяется среди прочих, а особенно среди бюджетных аппаратов, именно своим дисплеем. Это IPS-панель на 6,95 дюйма по диагонали, что больше, чем даже у крупногабаритного iPhone 13 Pro Max с его 6,7-дюймовым тачскрином.

Сравниться по размерам экрана с новым Infinix Note 11i могут не так уж много смартфонов. Из актуальных новинок это может быть, разве что, Honor X30 Max, анонсированный в конце октября 2021 г. и поступивший в продажу в Китае в середине ноября 2021 г. по цене от $420 (30,3 тыс. руб.).

Из более ранних конкурентов Infinix Note 11i можно выделить 6,9-дюймовый Xiaomi Mi Max 3 образца лета 2018 г. В настоящее время мобильник снят с производства.

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Управлять устройством со столь большим экраном одной рукой будет непросто

Экран смартфона Infinix Note 11i поддерживает разрешение 2460х1080 точек или Full HD+ при соотношении сторон 20,5:9. За счет тонких рамок (кроме нижней) он занимает 91% лицевой панели. Фронтальная камера вписана в небольших размеров отверстие рядом с верхней рамкой.

«Подкапотное» наполнение

Смартфон Infinix Note 11i существует пока в единственной комплектации, включающей 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ. Аппарат базируется на процессоре MediaTek Helio G85, в составе которого есть восемь вычислительных ядер и видеоподсистема Mali G52 MC2 на двух ядрах. Основные ядра поделены на два кластера – два производительных Cortex-A75 на 2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 1,8 ГГц. Процессор производится по 12-нанометровым нормам с апреля 2020 г. и выдает 230 баллов в AnTuTu и 360/1271 баллов в одноядерном/многоядерном режимах в GeekBench.

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Такой же процессор используется в смартфоне Realme C25s с батареей на 6000 мАч, поступившем в российские магазины в сентябре 2021 г. по цене от 15 тыс. руб. за комплектацию с 4/64 ГБ памяти.

В Infinix Note 11i используется батарея меньшего объема – 5000 мАч. Производителем заявлена поддержка 18-ваттной ускоренной зарядки по USB-C, но пока неясно, входит ли блок питания с соответствующими характеристиками в комплект поставки.

Другие возможности смартфона

Из коробки новый Infinix Note 11i поставляется с ОС Android 11, которую Google выпустила в сентябре 2020 г. Планирует ли Infinix переводить мобильник на более современную Android 12, пока неизвестно. Поверх прошивки установлена фирменная оболочка XOS.

Производитель снабдил Note 11i 16-мегапиксельной камерой для селфи и тройным основным модулем. В него входят два сенсора по 2 Мп каждый (макро и портретник) и базовый сенсор на 48 Мп с апертурой f/1,79. Дополнительной смартфон экипирован стереодинамиками с поддержкой технологии DTS, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, поддержкой сетей LTE, отдельным входом под наушники, а также модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Модуль NFC для бесконтактных платежей, как сообщили CNews предствители Infinix, в Note 11i отсутствует.

Эльяс Касми

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