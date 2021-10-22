Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика»

Honor, отделившись от Huawei, разработала смартфон X30 Max с огромным экраном более чем на 7 дюймов по диагонали. Аппарат работает на процессоре MediaTek, годами обманом искусственно завышавшей параметры своих чипов, и поставляется с батареей на 5000 мАч. Анонс устройства запланирован на конец октября 2021 г.

Смартфон для очень вместительных карманов

Компания Honor, в прошлом «дочка» китайского техногиганта Huawei, работает над новым смартфоном X30 Max. Как пишет портал Fonearena, его главным достоинством станет экран с диагональю 7,09 дюйма. Для сравнения, дисплей далеко не самого компактного iPhone 13 Pro Max имеет диагональ 6,7 дюйма. В настоящее время ни один крупный или известный производитель смартфонов не выпускают аппаратов с диагональю больше 7 дюймов.

Разработка X30 Max, согласно имеющимся данным, завершена, и теперь все дело за официальной премьерой. Она назначена на 28 октября 2021 г., и там же Honor покажет еще как минимум одну свою новинку – более компактный смартфон X30i.

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Точные сроки появления X30 Max в продаже, как и его цена, на 22 октября 2021 г. известны не были. Вполне возможно, планшетофон будет продаваться и в России. Несмотря на разделение Honor и Huawei, гаджеты обоих брендов по-прежнему доступны в российской рознице. Следует отметить, что устройства Honor, в отличие от Huawei, все еще располагают доступом к сервисам Google – YouTube, Gmail и др.

Сомнительная автономность

Как пишет Fonearena, экран смартфона Huawei X30 Max будет поддерживать разрешение Full HD+ или 2280х1080 пикселей. Соотношение сторон не указано, поэтому определить габариты устройства пока нельзя.

На рендерах видно, что Honor постаралась уменьшить рамки вокруг экрана. У нее это почти получилось – нижний «подбородок» все равно никуда не делся. Фотокамеру разместили в небольшом вырезе рядом с верхней рамкой.

Honor X8 Max - предшественник Х30 Max

Экран, как известно, главный потребитель энергии в смартфоне. С учетом наличия немалого внутреннего пространства, X30 Max мог бы получить огромных размеров аккумулятор, но этого по неизвестным причинам не случилось. Мобильник работает от батареи всего лишь на 5000 мАч. На фоне многих других современных смартфонов это очень хороший показатель, но для устройства с таким большим дисплеем это может означать лишь одно – заряжать X30 Max придется часто.

Для сравнения, в мае 2017 г. компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Max 2 с батареей 5300 мАч. Это тоже планшетофон (по тем временам) с экраном 6,4 дюйма. Около года спустя вышел 6,9-дюймовый Mi Max 3, работающий от аккумулятора на 5500 мАч. Другими словами, оба фаблета Xiaomi меньше, чем X30 Max, но поставляются с более емкой АКБ.

В Honor заявлено наличие 22,5-ваттной зарядки. Интерфейс подключения к блоку питания – современный USB-C.

Обошлось без Qualcomm

Аппаратная платформа Honor X30 Max разработана тайваньской компанией MediaTek, крупнейшим вендором мобильных чипов в мире по итогам II квартала 2021 г. Она известна своими нечестными методами конкуренции. Она на протяжении многих лет искусственно завышала производительность своих процессоров, чтобы те показывали более высокие результаты тестов. CNews писал, что на этом обмане ее поймали весной 2020 г.

Здесь используется процессор Dimensity 900 – 6 нм, два ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. CPU набирает 710 баллов в одноядерном режиме в бенчмарке GeekBench 5 и 2159 балл в многоядерном режиме. Результат в AuTuTu 9 – почти 426 тыс. баллов. Анонс чипа состоялся в мае 2021 г.

Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Почему Honor отказалась от использования более современного LPDDR5, появившегося еще в феврале 2020 г., неясно.

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Свой гигантофон Honor укомплектовала 128 ГБ внутренней памяти. В старшей версии установлен модуль на 256 ГБ.

В число прочих характеристик X30 Max входят сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и фронтальная камера на 8 Мп. Основной блок состоит из двух сенсоров – основного на 64 Мп и 2-мегапискельного датчика глубины.

По информации портала GizmoChina, дополнительно смартфон получит NFC-сенсор для оплаты товаров и услуг и стереодинамики. Он будет весить в пределах 230 граммов при толщине немногим более 8 миллиметров. Доступные цвета корпуса – синий, серый и черный.

X30 Max по праву можно считать преемником модели Honor X8 Max, вышедшей летом 2019 г.

Этот смартфон укомплектован экраном 7,12 дюйма и поставляется с камерами 16+2 Мп (основная) и 8 Мп (фронтальная), памятью 4+128 ГБ, процессором Qualcomm Snapdragon 660 и батареей 5000 мАч.

Более компактный смартфон

Смартфон Honor X30i отличается от Х30 Max в первую очередь менее выдающимися габаритами. Его тоже можно сравнить с Apple iPhone 13 Pro Max – диагонали экранов у обоих по 6,7 дюйма. Дисплей Honor X30i поддерживает разрешение 2388х1080 пикселей при частоте обновления 90 Гц (стандартное значение для большинства смартфонов – 60 Гц).

На фоне Honor X30 Max более компактный Х30 Max кажется совсем крошечным

X30i получил батарею на 4000 мАч, поддержка быстрой зарядки есть – 22,5 Вт. Основная камера в смартфоне двойная – 48+2 Мп, разрешение фронтального датчика составляет 8 Мп. В наличии синий, серебристый, розово-золотой и черный оттенки корпуса, а также масса 175 граммов и толщина 7,5 мм.

Основу смартфона составляет процессор MediaTek Dimensity 810, премьера которого состоялась в августе 2021 г. Он выпускается по нормам 6 нм и имеет при себе восемь ядер – пару Cortex-A76 на 2,4 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2 ГГц. Результаты тестирования в GeekBench 5 – 637 и 1937 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, в AnTuTu 9 – 387 тыс. баллов.

Оба смартфона Honor поставляются с Android 11 и прошивкой Magic UI 4.2. Цены и даты релиза Honor раскроет во время анонса.