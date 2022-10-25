Смартфон Infinix NOTE 12 2023 (G99) выходит в России

Международная технологическая компания Infinix сообщает о том, что смартфон NOTE 12 2023 (G99) поступит в продажу в России 1 ноября 2022 г. Новинка дополнит уже обновленную в этом году линейку NOTE. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM: рекомендованная розничная цена составит 19 990 руб., промо по случаю старта продаж – 15 990 руб.

NOTE 12 2023 будет доступен в России в трех цветах: ледниковый белый, графитовый серый и небесный голубой. С 1 ноября смартфон поступит в продажу в ключевых ритейл-сетях. Полный список магазинов, на которых можно приобрести новинки Infinix, доступен на официальном сайте компании.

NOTE 12 2023 получил процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу и уже успевший зарекомендовать себя в PRO версии смартфонов Infinix. Благодаря этому новинки компании не только демонстрируют значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками, но и отличаются высоким уровнем автономности.

Infinix NOTE 12 2023 (G99)

NOTE 12 2023 оснащен большим объемом оперативной памяти. 8 ГБ ОЗУ обеспечивают быстродействие и возможность одновременно держать в активных процессах большое количество приложений. В сочетании с мощным процессором и возможностью расширения до 13 ГБ оперативной памяти, новинка подойдет для тех, кто много времени проводит за игровыми сессиями и привык к максимальной производительности.

Блок камер NOTE 12 2023 состоит из трех объективов: основной на 50 МП, а также портретный на 2 МП и модуль ИИ. Благодаря широкой апертуре f/1.6 и специальному режиму Super Night основная камера позволяет делать ночные снимки.

Дизайн и цветовые решения NOTE 12 2023 (G99) отвечают современным трендам. Толщина корпуса – 7,8 мм.

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NOTE 12 2023 (G99) оснащен Monster Game Kit – набором программных утилит, направленных на повышение производительности в играх, возможность более тонкой настройки изображения в них, а также на скрытие лишних уведомлений во время игровых сессий.

Спецификации: экран 6.7" AMOLED 1080х2400; процессор MediaTek Helio G99 6 нм; основная камера 50 МП, 2 МП портретный модуль, модуль ИИ, LED-вспышка; фронтальная камера 16 МП c LED-вспышкой; видеосъемка 2k 30FPS; постоянная/оперативная память 128/8 ГБ; батарея 5000 мАч%, зарядка 33 Вт; операционная система XOS 10.6 на базе Android 12; цвета – Ледниковый белый, Графитовый серый, Небесный голубой; рекомендованная розничная цена 19 990 руб.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.