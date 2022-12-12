Infinix выпустила брендированную версию NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ для поклонников Standoff 2

Infinix, международная технологическая компания, объявляет о выходе на российском рынке специальной брендированной версии NOTE 12 2023 (G99), созданной в кооперации с популярной мобильной игрой Standoff 2 от Axlebolt. Помимо брендинга смартфон также получил расширенное количество постоянной памяти – 256 ГБ. Пользователи смогут хранить все свои фотографии, игры, медиафайлы и документы в одном месте, без необходимости идти на компромиссы.

Первые 1000 человек, которые приобретут в декабре NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ и заполнят специальную форму на сайте компании, получат 1000 единиц внутриигровой валюты на свой аккаунт в Standoff 2.

В смартфоне Infinix NOTE 12 2023 (G99) установлен чипсет MediaTek Helio G99. Восьмиядерный процессор включает в себя два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а за графику отвечает ARM Mali G57. В то же время большой аккумулятор на 5000 мАч позволит на длительное время оставаться без необходимости для подзарядки.

Специально для геймеров в NOTE 12 2023 (G99) предустановлено приложение Monster Gaming Kit, которое позволяет оптимизировать ресурсы смартфона и гарантирует максимальную производительность в играх без лагов и микрофризов, а также обеспечивает отсутствие назойливых уведомлений, всплывающих на экране в самый неподходящий момент.

Расширенное до 256 ГБ хранилище позволит пользователям хранить на одном устройстве все любимые игры, медиафайлы и документы и не переживать о том, что место может внезапно закончиться. При этом для тех, кому все же не хватит встроенного ROM, предусмотрена возможность расширения за счет карты памяти до 2 ТБ.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. На данный момент ее продукция представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.