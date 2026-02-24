Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке»

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новой линейки среднебюджетных смартфонов серии Infinix Note 60, в которую вошли три смартфона: Note Edge, Note 60 и Note 60 Pro.

Note 60 Pro — первый смартфон Infinix на процессоре Qualcomm. Чип Snapdragon 7s Gen 4 5G, который установлен в новинке, позволил повысить производительность смартфона на 78% по сравнению с предшественником, а графический рендеринг ускорить на 210%. Результаты тестирования в AnTuTu превышают 860 тыс. баллов. Устройство поддерживает частоту до 120 кадров в секунду в популярных играх, таких как Mobile Legends: Bang Bang и Honor of Kings.

Ключевой особенностью модели выступает технология Active Matrix Display — миниатюрная светодиодная матрица, встроенная в блок камер на задней панели смартфона. В режиме ожидания пиксельный экран остается невидимым, активируясь только при поступлении уведомлений, звонков или срабатывании таймера. Через приложение Matrix Studio пользователи могут настраивать отображение: создавать персональные световые узоры, анимированные эмодзи или взаимодействовать с пиксельными питомцами с помощью NFC PawPaw.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым основным экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, полезная площадь составляет 93,18%.

Основная камера оснащается 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, апертурой f/1.59 и углом обзора 78°, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом 112°. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает проводную зарядку мощностью 90 Вт (0–50% за 16 минут, полная зарядка за 41 минуту) и беспроводную до 30 Вт. Корпус соответствует стандарту защиты от пыли и брызг IP64.

Модель Note 60 построена на платформе MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G и сохраняет ключевые особенности флагманской версии: цельнометаллический корпус, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 6500 мАч.

Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена оптической стабилизацией изображения, фронтальная камера — 13 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Для визуального оповещения о входящих уведомлениях применена функция Active Halo — подсветка по периметру модуля камер на задней панели.

Смартфон Infinix Note Edge — это компактное решение с ультратонким корпусом толщиной 7,2 мм и весом 185 г.

Он получил 3D-изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Ультратонкие симметричные рамки толщиной 1,87 мм обеспечивают полезную площадь экрана 93,4%. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпус соответствует стандарту пыле- и влагозащиты IP65.

Note Edge работает на платформе MediaTek Dimensity 7100 5G, обеспечивающей оптимальный баланс производительности и энергоэффективности. Результаты тестирования в AnTuTu превышают 590 тыс. баллов, устройство поддерживает частоту обновления до 90 кадров в секунду в популярных играх.

Аккумулятор емкостью 6150 мАч обеспечивает до 26 часов непрерывной навигации или 22 часов воспроизведения видео. Такая энергоемкость достигается за счет оптимизированной компоновки элементов. Технология самовосстановления батареи сохраняет не менее 80% емкости после 2 тыс. циклов заряда, что эквивалентно примерно шести годам типичного использования. Быстрая зарядка мощностью 45 Вт восстанавливает заряд с 1% до 50% за 30 минут.

Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена сенсором с апертурой f/1.8 и поддерживает режим Live Photo. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп с углом обзора 82°. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду.

Смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» по цене: Note 60 Pro (8+256 ГБ) — 30999 руб.; Note 60 Pro (12+256 ГБ) — 33999 руб.; Note 60 (8+256 ГБ) — 27999 руб.; Note Edge (8+128 ГБ) — 21999 руб.; Note Edge (8+256 ГБ) — 24999 руб.