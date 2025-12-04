Infinix и Pininfarina объявили о стратегическом партнерстве для создания будущего поколения премиальных смартфонов

Компания Infinix объявила о заключении исторического стратегического партнерства с итальянской студией Pininfarina. Это легендарный дизайнерский дом с 95-летней историей, создавший одни из самых знаменитых автомобилей в мире, а также передовые продукты в сферах люксового образа жизни, архитектуры и яхтостроения. Это сотрудничество знаменует начало новой флагманской дизайнерской серии. Первым смартфоном, разработанным в рамках данного альянса, станет Infinix Note 60 Ultra. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

От легендарных изгибов Ferrari Testarossa до знакового силуэта Alfa Romeo Spider — каждое творение под логотипом Pininfarina с 1930 г. является образцом итальянского дизайна и инноваций. Теперь Pininfarina переносит свое наследие и образ жизни — наполненные элегантностью и производительностью — в мир смартфонов.

Infinix вступает в это сотрудничество в период беспрецедентного глобального роста: объемы поставок и рыночная доля компании стремительно увеличиваются. Согласно данным IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, компания показала самый высокий квартальный рост поставок среди всех брендов в Юго-Восточной Азии. Объединяя культовую дизайнерскую философию Pininfarina и стремление Infinix к технологическим инновациям, партнеры намерены задать новый стандарт в производстве смартфонов премиального качества и предложить международной аудитории высокотехнологичные устройства, в которых главную роль играет дизайн.

«Сотрудничая с ведущими партнерами в различных отраслях, мы последовательно продвигаем Infinix по пути премиализации, — заявил Тони Чжао (Tony Zhao), генеральный директор Infinix. — Наше партнерство с Pininfarina — важный шаг в укреплении дизайнерской основы наших будущих продуктов, начиная с серии Note 60. Этот союз подтверждает нашу приверженность активным инвестициям в премиальный дизайн и стремление установить новый эстетический ориентир для наших будущих флагманских устройств».

Фабио Калорио (Fabio Calorio), старший вице-президент по бренду Pininfarina: «Сотрудничество с Infinix стало для нас отличной возможностью не только перенести наследие фирменного итальянского дизайнерского стиля Pininfarina в сферу технологий, но и применить наши принципы, основанные на гармонии красоты и производительности, чтобы оказать долгосрочное влияние на пользовательский опыт. Почти столетие наш бренд формировал новые образы жизни, олицетворяя чистоту линий, вневременной дизайн и эмоциональность формы — ценности, которые идеально соответствуют видению Infinix в области инноваций».