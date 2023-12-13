Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена

В российской рознице появились смартфоны Hot 40, Hot 40i и Hot 40 Pro компании Infinix. Этот бренд основан в 2013 г. ранее известной в России компанией Sagem – в прошлом очень крупным производителем сотовых телефонов. Новые мобильники Infinix серии Hot 40 поставляются с батареей 5000 мАч и стоят от 13 тыс. руб.

Не дороже Redmi

Компания Infinix, неразрывно связанная с в прошлом очень известным производителем сотовых телефонов Sagem, сообщила CNews о начале продаж новых смартфонов линейки Hot 40 на российском рынке. Серия состоит из трех моделей – 40, 40i и 40 Pro, которые очень схожи между собой внешне.

Различий в дизайне между участниками этого трио действительно нет, но в ценах на них разница видна отчетливо. Так, младшая модель Hot 40i с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит 13 тыс. руб., а топовый смартфон 40 Pro с 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM обойдется почти вдвое дороже – в 20 тыс. руб.

Для модели 40 Pro доступна только одна модификация, для Hot 40 две – 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за 17 и 18 тыс. руб. соответственно. Младший 40i доступен в трех версиях – в дополнение к базовой 4/128 ГБ есть также 8/128 ГБ за 15 тыс. руб. и 8/256 ГБ по цене 16 тыс. руб. На старте продаж все шесть модификаций будут продаваться со скидкой в размере 2 тыс. руб. Смартфоны, согласно сайту Infinix, доступны в черном, золотом, голубом и зеленом цветах корпуса.

Фото: Infinix Hot 40i, базовая модель в линейке

В одной ценовой категории с Hot 40 и 40 Pro находится смартфон Xiaomi Redmi Note 12. К моменту публикации материала его цена, заявленная на сайте производителя, составляла 17 тыс. руб. за 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM и 19 тыс. руб. за 8/256 ГБ.

Как у iPhone 15

Особенностью каждой из трех моделей является функция Magic Ring, она же «Смарт панель» в российской локализации. Это аналог Dynamic Island, который заменил собой «челку» в iPhone 14 Pro и Pro Max, а через год стал частью всей линейки iPhone 15.

Открывает линейку смартфонов Infinix Hot 40 модель 40i. В ее распоряжении 90-герцевый экран с разрешением HD+ и диагональю 6,56 дюйма и относительно старый процессор Unisoc T606. Это 12-нанометровый чип образца сентября 2021 г., выдающий частоту до 1,6 ГГц на двух ядрах Cortex A75 и те же 1,6 ГГц на шести А55. В него встроена видеоподсистема Mali-G57 MC1 с частотой 650 Гц. Результат в AnTuTu 10 – 242 тыс. баллов.

В список характеристик 40i входит селфи-камера на 32 МП, вокруг которой и реализована упомянутая «Смарт-панель». Батарея смартфона имеет емкость 5000 мАч и заряжается по USB-C (не более 18 Вт), а сам смартфон управляется прошивкой Infinix XOS 13, установленной поверх ОС Android. Тыльная камера состоит из двух сенсоров, где разрешение базового – 50 МП. Возможности и предназначение второго модуля Infinix не раскрыла.

Что будет, если немного доплатить

Смартфон Hot 40 стоит всего на 1000 руб. дороже 40i с аналогичными объемами оперативной и встроенной памяти, и это тот случай, когда небольшая переплата стоит того. Смартфон получил дисплей хоть и с той же частотой обновления 90 Гц, но с более высоким разрешением Full HD+ и диагональю 6,78 дюйма, а также 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G88, вышедший летом 2021 г. и выдающий 270 тыс. баллов в AnTuTu. Его частота – до 2 ГГц на двух ядрах А75 и до 1,8 ГГц на шести а55. Встроенная видеокарта – Mali-G52 MP2.

Фото: Infinix Hot 40 ненамного дороже 40i, но значительно лучше него по характеристикам

В распоряжении Hot 40 имеются основная камера 50 МП с диафрагмой f/1.6 и два сенсора по 2 МП (макро и ИИ), а также селфи-модуль на 32 МП. Емкость батареи – 5000 мАч, есть быстрая зарядка до 33 Вт по USB-C.

Возможности флагманской модели

Смартфон Hot 40 Pro, самый топовый в линейке, получил 6-нанометровый процессор Helio G99 – май 2022 г., два ядра A76 на 2,2 ГГц, шесть A55 на 2 ГГц, видеокарта Mali-G57 MP2, 417 тыс. баллов в AnTuTu. Экран смартфона выдает разрешение Full HD+ при диагонали 6,78 дюйма и частоте обновления 120 Гц.

Фото: Infinix Hot 40 Pro

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В 40 Pro установлена 108-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Samsung HM6, остальные датчики заимствованы у Hot 40, как и система питания. В обоих аппаратах производителем заявлены возможность зарядить батарею с 20 до 75% за 35 минут и срок службы свыше четырех лет «без существенной потери мощности».

В моделях 40 и 40 Pro есть возможность виртуально расширить оперативную память до 16 ГБ за счет встроенного накопителя. В качестве последнего используется быстрый модуль UFS 2.2.