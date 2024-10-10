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Infinix объявляет о старте продаж смартфона Hot 50 в России

Компания Infinix объявляет о старте предзаказов на смартфон Infinix Hot 50 в России. Новинка поступит в магазины уже 15 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Infinix Hot 50 стал одним из первых смартфонов, оснащенных новым 6-нм чипом Mediatek Helio G100 с восемью ядрами.

Infinix Hot 50, обладая корпусом толщиной 7,7 мм, оснащен полноразмерным аккумулятором 5000 мАч, который обеспечивает автономную работу смартфона в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт позволяет восполнить заряд батареи менее чем за три часа.

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Infinix
Infinix объявляет о старте продаж смартфона Hot 50 в России

6,78-дюймовый LCD дисплей с разрешением FHD+ (1080x2460) поддерживает частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость экрана 800 нит.

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В смартфоне Infinix Hot 50 установлен широкоугольный 50 МП модуль с диафрагмой f/1.6, который работает в паре с датчиком глубины 2 МП. Кроме того, есть фронтальная камера 8 МП.

Infinix Hot 50 будет доступен в России в черном, сером и зеленом цветах. Старт продаж 15 октября 2024 г., а уже с 10 октября 2024 г. доступен предзаказ в нескольких комплектациях по следующим ценам: 8/128 ГБ — 16 990 руб.; 6/256 ГБ — 18 990 руб.; 8/256 ГБ — 19 990 руб.

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