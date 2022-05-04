Легендарный производитель выпустил сверхдешевый смартфон с большой батареей и расширяемой памятью

В семействе смартфонов марки Infinix, созданной известной в России компанией Sagem, появился смартфон Hot 12 Play дешевле 8000 руб. Он оснащен батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой и функцией наращивания оперативной памяти за счет встроенного накопителя. Это своего рода файл подкачки, как в настольных ПК и ноутбуках.

Сверхдешевый смартфон

Под брендом Infinix анонсирован смартфон Hot 12 Play. С точки зрения цены это модель самого базового уровня, но в плане характеристик она догоняет и опережает многие более дорогие смартфоны.

Бренд Infinix – гонконгский. Он появился благодаря компании Sagem, известной в России своими классическими мобильными телефонами. Пик популярности Sagem на российском и мировом рынках пришелся на начало XXI века. В 2008 г. компания прекратила выпуск мобильников и сосредоточилась на других направлениях бизнеса.

К производству средств связи Sagem вернулась в 2013 г., основав бренд Infinix совместно с китайской компанией Transsion Holdings. Для последней выпуск мобильников – это основное направление деятельности.

Новое творение Sagem, Infinix Hot 12 Play, был анонсирован в Таиланде. В этой стране он стоит около $116 (7800 руб. по курсу ЦБ на 4 мая 2022 г.), пишет портал GizmoChina. О релизе Hot 12 Play за пределами Таиланда информации пока нет. Купить его можно в синем, белом, черном и зеленом оттенках корпуса, отлитого из пластика.

В чем секрет дешевизны Hot 12 Play, разработчики не признаются

Отметим, что смартфоны Infinix на май 2022 г. присутствовали в российской рознице. Тем не менее, сроки появления в России именно Hot 12 Play представители компании не раскрывают.

Махинации с памятью

Одна из отличительных особенностей Infinix Hot 12 Play – это умение наращивать объем оперативной памяти без необходимости замены модуля на более емкий. Как пишет GizmoChina, по умолчанию здесь установлено 6 ГБ ОЗУ, и к ним можно добавить еще 5 ГБ, позаимствовав их у встроенного накопителя.

Емкость последнего в данном случае составляет 128 ГБ. Судя по наличию в описании информации о слоте microSD, увеличить этот объем можно без особого труда. Функция превращения части встроенной памяти в своеобразный файл подкачки не уникальна для смартфонов Infinix. К примеру, смартфон с такой особенностью компания ZTE показала еще летом 2021 г. Он носит название Axon 30 5G и поставляется с 12 ГБ ОЗУ и способностью увеличивать ее до 20 ГБ.

Смартфон собран на процессоре Helio G35. Это разработка компании MediaTek, крупнейшего вендора мобильных CPU во всем мире. Чип производится по 12-нанометровым нормам и выдает около 107 тыс. баллов в AnTuTu 9 за счет восьми ядер Cortex A53 на частоте 2,3 ГГц. Премьера Helio G35 состоялась летом 2020 г.

Много «железа» по минимальной цене

Каким образом Infinix удалось сохранить цену Hot 12 Play на столь низком уровне, компания не признается. Тем не менее, за менее чем 8000 руб. в смартфоне установлен IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,82 дюйма. Разрешение стандартное для устройств начального уровня – 1612х720 точек или HD+.

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При наличии относительно современного экрана у Hot 12 Play есть и очень большая даже по меркам 2022 г. батарея. Ее емкость составляет 6000 мАч, что встречается довольно редко. Производитель также заявляет об относительно быстрой 18-ваттной зарядке, что указывает на наличие порта USB-C.

Фотокамеры и интерфейсы

В Infinix Hot 12 Play предусмотрена двойная основная камера. Базовый сенсор имеет разрешение 13 МП и диафрагму f/1.8. Характеристики второго датчика не установлены. В состав основной камеры входит вспышка на основе четырех светодиодов. Фронтальный модуль рассчитан на получение 8-мегапиксельных селфи-кадров.

На задней панели смартфона расположен сканер отпечатков пальцев. У Hot 12 Play также есть два SIM-слота, модули Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4). Bluetooth 5.0 и GPS, поддержка сотовых четей четвертого поколения и отдельный разъем под проводные наушники.

С завода новинка Infinix поставляется с прошивкой Android 12. Производитель дополнил ее фирменной оболочкой XOS 1.6.

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Размеры Hot 12 Play составляют 170,5х78х8 мм. Весит смартфон 195 граммов с учетом АКБ внушительной емкости.