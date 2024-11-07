Любимый россиянами бренд начал продавать в России ультратонкий смартфон, но с огромной батареей. Цена. Фото

В России вышел смартфон Infinix Hot 50 Pro+ с корпусом толщиной 6,8 мм и батареей 5000 мАч. Для сравнения, у iPhone 16 Pro Max 8,25 мм и 4685 мАч. Hot 50 Pro+ относится к средне-бюджетному уровню, но при этом комплектуется AMOLED-экраном и 8 ГБ оперативной памяти.

Тонкий и долгоиграющий

В российскую розницу поступил смартфон Hot 50 Pro+, сообщили CNews представители компании Infinix. Его мировая премьера состоялась в последних числах октября 2024 г. Модель характеризуется в первую очередь аккумулятором емкостью 5000 мАч, которую уместили в корпусе толщиной 6,8 мм.

В данном случае толщина указана без учета сильно выпирающего модуля камеры, но так поступают все производители. Толщина Apple iPhone 16 Pro Max, к примеру, 8,6 мм без учета камеры, а батарея внутри него меньше – 4685 мАч.

В российских магазинах Infinix Hot 50 Pro+ к моменту выхода материала был доступен в единственной комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но зато в трех цветах корпуса – фиолетовом, сером и черном.

Infinix Упор в Infinix Hot 50 Pro+ сделан на минимизацию толщины корпуса с сохранением емкости АКБ

Стоит Hot 50 Pro+ 22 тыс. руб. В России продается очень похожий внешне и по названию смартфон Infinix Hot 50 Pro с такими же процессором, экраном и батареей. Он стоит 20 тыс. руб., но его толщина больше – 7,4 мм. Также он проигрывает по разрешению фронтальной камеры и скорости зарядки аккумулятора.

В России бренд Infinix пользуется спросом. На вопрос CNews о занимаемой им доле рынка представители МТС ответили, что в натуральном выражении по итогам января-сентября 2024 г. он находится на пятом месте с 10% после Xiaomi (24%), Tecno (15%) и Realme с Samsung (по 11%). Годом ранее у Infinix было 9% российского мобильного рынка.

Основные спецификации

В базе у новинки Infinix находится процессор Mediatek Helio G100. Это новый CPU образца августа 2024 г., выпускаемый по нормам 6 нм и выдающий в AnTuTu 10 и GeekBench 6 около 413 и 2,03 тыс. баллов соответственно. Он включает два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц.

Infinix Комплектация одна, цветов корпуса - три

Экран смартфона – это AMOLED-панель с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Разрешение – Full HD+ (2436x1080 пикселей), защитное стекло – Gorilla Glass. В дисплее есть вырез круглой формы под фронтальную камеру, а также встроенный сканер отпечатков пальцев.

Производитель обещает возможность виртуального увеличения объема оперативной памяти – с штатных 8 ГБ до 16 ГБ за счет встроенного накопителя. Используемые в смартфоне модули памяти на сайте Infinix на момент публикации статьи перечислены не были, но в описании к модели Hot 50 Pro редакция CNews обнаружила, что используются чипы LPDDR4X для оперативной памяти и UFS (без указания версии) для накопителя.

Infinix Базовые отличительные особенности смартфона

Батарею емкостью 5000 мАч, по заверениям производителя, удалось уместить в столь тонком корпусе за счет «новой конструкции материнской платы», использование которой дало возможность «уменьшить габариты внутренних компонентов на 24%». Сам аккумулятор поддерживает ускоренную 33-ваттную зарядку (против 18 Вт у Hot 50 Pro) по USB-C. Производителем заявлен четырехлетний срок службы батареи (около 1600 циклов зарядки), по истечении которого в ней должно остаться 80% первоначальной емкости.

Дополнительные возможности

Infinix пока не приводит детальные характеристики фотокамер своего нового смартфона, отмечая лишь, что фронтальная делает 13-мегапиксельные снимки, основная – 50-мегапиксельные. В то же время в младшем Hot 50 Pro основная камера – это сенсор 50 МП 1/2,76 дюйма с 6-элементной оптикой и диафрагмой F1.6, а передняя – 8 МП 1/4 дюйма и F2.0. Обе камеры в старшей модели дополнены ИИ-функциями, включая AI Voice Capture, при помощи которой можно делать снимки с помощью голосовых команд.

В официальном магазине Infinix на маркетплейсе Ozon новый Hot 50 Pro+ уже продается. В карточке товара указано, что у смартфона есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти, чип NFC для бесконтактной оплаты, модуль Bluetooth 5.3, ресивер ГЛОНАСС, а также ОС Android 14.