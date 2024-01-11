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Аналитика МТС: в 2023 г. якутяне чаще обновляли гаджеты

МТС проанализировала рынок смартфонов в России, в том числе в Республике Якутия. По итогам 2023 г. в стране было продано на 26% больше устройств, чем годом ранее. Результаты продаж на российском рынке стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счет высокого роста в сегменте до 10 тыс. руб. – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. руб. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. руб. (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 г. их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад.

Топ-5 брендов в штуках итогам 2023 г: Xiaomi – 30%; Tecno – 14%; Samsung и Realme – по 11%; Infinix – 10%; Apple – 8%.

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 г. лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.

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CNews Analytics

Топ-10 самых продаваемых моделей в штуках: Redmi 9A 32 ГБ; Redmi A2 PLUS 64 ГБ; Redmi 12C 128 ГБ; Redmi Note 12 128 ГБ; Tecno Spark 10C 64 ГБ; Redmi 12C 64 ГБ; Redmi Note 12 128 ГБ; Infinix Hot 30I 128 ГБ; iPhone 13 128 ГБ; Redmi 10C 128 ГБ;

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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