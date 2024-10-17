Infinix представила смартфон Hot 50i

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50i в России. Новинка – универсальное решение для пользователей, ищущих модель с качественным экраном и энергоемким аккумулятором.

Infinix Hot 50i имеет компактные размеры 165,71x77x8,1 мм и стильный тонкий корпус. Смартфон доступен в четырех цветах – черный, серый, фиолетовый и зеленый.

Infinix Hot 50i оборудован ярким экраном диагональю 6,87 дюйма с частотой обновления 120 Гц и смарт-панелью, обеспечивающей плавное взаимодействие и возможность быстрого доступа к приложениям. Разрешение составляет 720x1600 пикселей, а соотношение сторон 20.5:9, что позволяет комфортно смотреть видео.

Hot 50i оснащен основной камерой с разрешением 48 МП и сенсором IMX582. Фронтальная камера, идеально подходящая для селфи, предлагает высокое качество съемки, гарантируя четкость и яркость изображений.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом XOS 14. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81, обеспечивает высокую производительность для игр. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, что позволит пользователям оставаться на связи в течение всего дня без лишних забот о зарядке.

Infinix Hot 50i — это современное устройство, сочетающее стиль и мощность, которое подходит для активных пользователей.

Новинка уже доступна в нескольких комплектациях по следующим ценам: Hot 50i 128+4 — 12990 руб., цена по акции до 31 октября — 10990 руб.; Hot 50i 128+6 — 13990, цена по акции до 31 октября — 11990 руб.; Hot 50i 256+4 — 14990 руб., цена по акции до 31 октября — 12990 руб.