Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм будет отличным выбором для тех, кто ищет стильное и функциональное решение.

В Hot 50 Pro установлен AMOLED экран с диагональю 6,78 дюйма, яркостью в 520 нит и частотой обновления 120 Гц. Такой дисплей гарантирует высокую плавность анимации и качественное изображение во время игр и просмотра видеоконтента. Благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев и функции распознавания лица пользователи мгновенно получают доступ к устройству, что значительно упрощает решение повседневных задач. Кроме того, технология защиты от брызг позволяет пользоваться смартфоном даже влажными и загрязненными пальцами, не мешая работе приложений.

Толщина корпуса Hot 50 Pro составляет всего 7,4 мм, а вес не превышает 185 грамм.

Infinix Hot 50 Pro оснащен новым процессором Helio G100, который, согласно сертификации TÜV Fluency, гарантирует стабильную работу на протяжении 5 лет. Его мощные вычислительные возможности делают устройство оптимальным для игр и использования требовательных приложений без потери производительности.

В качестве основного объектива Infinix Hot 50 Pro используется 50-Мп широкоугольный модуль с диафрагмой F/1.6, он работает в паре с 2-Мп датчиком глубины. За качество селфи отвечает 8-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 и возможностью записи 2К видео.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время использования без подзарядки, а блок питания мощностью 33 ВТ гарантирует быструю и безопасную зарядку. Смартфон также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Infinix Hot 50 Pro — это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и производительный смартфон по привлекательной цене.

Infinix Hot 50 Pro доступен в сером, черном и голубом цветах в двух конфигурациях по следующим ценам: Hot 50 Pro 128+8 — 19990 руб.; Hot 50 Pro 256+8 — 21999 руб.