Разделы

Техника
|

Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм будет отличным выбором для тех, кто ищет стильное и функциональное решение.

В Hot 50 Pro установлен AMOLED экран с диагональю 6,78 дюйма, яркостью в 520 нит и частотой обновления 120 Гц. Такой дисплей гарантирует высокую плавность анимации и качественное изображение во время игр и просмотра видеоконтента. Благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев и функции распознавания лица пользователи мгновенно получают доступ к устройству, что значительно упрощает решение повседневных задач. Кроме того, технология защиты от брызг позволяет пользоваться смартфоном даже влажными и загрязненными пальцами, не мешая работе приложений.

Толщина корпуса Hot 50 Pro составляет всего 7,4 мм, а вес не превышает 185 грамм.

Infinix Hot 50 Pro оснащен новым процессором Helio G100, который, согласно сертификации TÜV Fluency, гарантирует стабильную работу на протяжении 5 лет. Его мощные вычислительные возможности делают устройство оптимальным для игр и использования требовательных приложений без потери производительности.

В качестве основного объектива Infinix Hot 50 Pro используется 50-Мп широкоугольный модуль с диафрагмой F/1.6, он работает в паре с 2-Мп датчиком глубины. За качество селфи отвечает 8-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 и возможностью записи 2К видео.

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом
маркет

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время использования без подзарядки, а блок питания мощностью 33 ВТ гарантирует быструю и безопасную зарядку. Смартфон также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Infinix Hot 50 Pro — это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и производительный смартфон по привлекательной цене.

Infinix Hot 50 Pro доступен в сером, черном и голубом цветах в двух конфигурациях по следующим ценам: Hot 50 Pro 128+8 — 19990 руб.; Hot 50 Pro 256+8 — 21999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: