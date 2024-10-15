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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Infinix Hot 50

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Infinix Hot 50. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 16 890 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Infinix Hot 50 стал одним из первых смартфонов, оснащенных новым 6-нанометровым чипом Mediatek Helio G100 с восемью ядрами. Смартфон прошел проверку и получил сертификацию 5-Year Performance TUV Fluency, что подтверждает его стабильную работу на протяжении пяти лет.

Infinix Hot 50, обладая тонким корпусом толщиной 7,7 мм, оснащен полноразмерным аккумулятором 5000 мАч, который обеспечивает автономную работу смартфона в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт позволяет восполнить заряд батареи менее чем за три часа.

6,78-дюймовый LCD дисплей с разрешением FHD+ (1080x2460) поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает анимацию интерфейса в системе и играх более плавной. Максимальная яркость экрана составляет 800 нит, благодаря чему изображение остается хорошо читаемым даже в солнечную погоду.

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В смартфоне Infinix Hot 50 установлен широкоугольный 50 МП модуль с диафрагмой f/1.6, который работает в паре с датчиком глубины 2 МП. Кроме того, фронтальная камера 8 МП, оснащенная алгоритмами для улучшения качества селфи.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: Infinix Hot 50 8/128 ГБ – 16 990 руб.; Infinix Hot 50 6/256 ГБ – 18 990 руб. Infinix Hot 50 8/256 ГБ – 19 990 руб.

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